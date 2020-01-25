Сын Тины Кароль резко высказался о ее "романе" с Даном Баланом

Поп-дива украинской сцены Тина Кароль сегодня, 25 января празднует день рождения — 35 лет. Татьяна Либерман (настоящее имя Кароль) стала гостьей шоу СЛАВА+, которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

25 января свой день рождения отмечает самая яркая звезда украинской эстрады Тина Кароль. Спецвыпуск СЛАВА+ наполнен интересными подробностями из жизни любимой певицы.

Во время интервью со Славой Деминым звезда призналась, что ее 11-летний сын Вениамин пока еще не готов к тому, что у него может появиться отчим.

Тина с сыном Вениамином

По словам Тины, он немного бурно реагирует на то, что все обсуждают ее отношения с певцом Даном Баланом.

«Когда Веня был на "Рождественской истории" сказал, что ему не пронравились шутки: "Они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти праздные разговоры?"» - подилилася артистка своим разговором с сыном.

"Мое сердце занято": Тина Кароль откровенно рассказала о личной жизни и воспитание сына

Кароль ответила, что не поддерживает эту болтовню, но между ними с Даном случилась химия.

«Случился дуэт, случилась музыка, случилось волшебство...» - прокомментировала Тина.

Больше об отношениях с Дан Баланом, воспитании сына, дружбе и критике - в спецвыпуске СЛАВА +:

Тина Кароль в гостях "Слава +"

Напомним, ранее Тина Кароль высказалась о романе с Даном Баланом и рассекретила свою диету.