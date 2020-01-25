Син Тіни Кароль різко висказався про її "роман" з Даном Баланом

В день народження Тіна зважилася на чергове відверте інтерв'ю
Поп-діва української сцени Тіна Кароль сьогодні, 25 січня святкує день народження — 35 років. Тетяна Ліберман (справжнє ім’я Кароль) стала гостею шоу СЛАВА+, яке виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ.
25 січня свій день народження святкує найяскравіша зірка українського шоу- бізнесу Тіна Кароль. Спецвипуск СЛАВА+ цікавими подробицями з життя улюбленої співачки.
Під час інтерв'ю зі Славою Дьоміним зірка зізналася, що її 11-річний син Веніамін поки ще не готовий до того, що у нього може з'явитися вітчим.
Тіназ сином Веніаміном
За словами Тіни, він досить бурхливо реагує на всі обговорення її стосунків зі співаком Даном Баланом.
"Моє серце зайняте": Тіна Кароль відверто розповіла про особисте життя і виховання сина
Кароль відповіла, що не підтримує ці балачки, але між ними з Даном трапилась хімія.
Більше про стосунки з Дан Баланом, виховання сина, дружбу та критику - у спецвипуску СЛАВА+:
Тіна Кароль у гостях "Слава +"
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль висловилася про роман з Даном Баланом і розсекретила свою дієту.