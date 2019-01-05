ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Сумасшедшая": Каминская шокировала фанов пробежкой по снегу в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.01.2019 - 16:21

Известная украинская певица Слава Каминская, участница дуэта "НеАнгелы", которая недавно похвасталась своим спортивным мужем, пробежалась практически голышом по снегу. Певица находится на отдыхе в Польше, Арламув, и должна выступить вместе с "95 кварталом". Видео-истории опубликованы в профиле певицы в Instagram.

Интересно, что "забеги" по снегу осуществляла не только Слава, но и все отдыхавшие в джакузи. Перед Славой "пробежку" устроила Виктория Смеюха, вторая участница дуэта "НеАнгелы".  Польский курорт так понравился певице, что она поделилась со своими подписчиками фото и видео из бассейна под открытым небом, из которого певица смело выпрыгивала в сугроб и обратно. 

"Слава, я бегу. Слава, ничего не видно, Слава прыгай, холодно", — говорит рядом бегущая подруга певицы, которая записывала видео.

&quot;Сумасшедшая&quot;: Каминская шокировала фанов пробежкой по снегу в купальнике

Скриншот из видео instagram.com/babaslavka

Кроме того певица поделилась изящным фото в свете разноцветных огней на краю бассейна практически в снегу.

"Если че))) это я на улице позирую, почти в снегу, чего не сделаешь для фотографии", — написала Слава в подписи к опубликованному фото.

&quot;Сумасшедшая&quot;: Каминская шокировала фанов пробежкой по снегу в купальнике

Скриншот поста аккаунта instagram.com/babaslavka

&quot;Сумасшедшая&quot;: Каминская шокировала фанов пробежкой по снегу в купальнике

Фото: (instagram.com/babaslavka)

Фанаты прокомментировали неординарный снимок певицы и похвалили ее за смелость.

"Сумасшедшая!", "Шикарное фото вышло", " Богиня", "Очень, очень красиво! Умнички!))", — пишут поклонники.

&quot;Сумасшедшая&quot;: Каминская шокировала фанов пробежкой по снегу в купальнике

&quot;Сумасшедшая&quot;: Каминская шокировала фанов пробежкой по снегу в купальнике

&quot;Сумасшедшая&quot;: Каминская шокировала фанов пробежкой по снегу в купальнике

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/babaslavka

Напомним, что ранее Слава и Вика из "НеАнгелов" поразили вечерними образами.

Кроме того, Слава Каминская покрасовалась в прозрачном платье, "засветив" белье.

Видео: РБК-Украина

Украинская Джоли: соблазнительная Слава Каминская "засветила" роскошное декольте "Этими руками качает грудь": Слава Каминская похвасталась спортивным мужем
Новости Украины курортНеАнгелыСлава Каминская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь