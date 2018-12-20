"Дельфин и Русалка": Слава и Вика из "НеАнгелов" поразили вечерними образами

Слава и Вика появились в разных, но стильных образах
Солистки украинской поп-группы "НеАнгелы", которые недавно выпустили новый хит "Папа", поразили поклонников элегантными вечерними образами, в которых они появились на очередном светском мероприятии. При этом Вика Смеюха позирует в роскошном полупрозрачном платье черного цвета от украинского дизайнер Андре Тана. А вот Слава Каминская выбрала для выхода сдержанный, но не менее элегантный, костюм. Соответствующий снимок на своей instagram-страничке опубликовала Слава.
Так, Каминская позирует в брючном костюме и белой рубашке. Из аксессуаров — черный галстук-бабочка. Свой образ певица дополнила красными туфлями-лодочками на высокой шпильке.
Вика из "НеАнгелов" выбрала более "вызывающие" аксессуары: каплевидные серьги и перстень.
"Дельфин и Русалка", — с привычной для себя самоиронией подписала совместное фото Каминская.
Вика и Слава из "НеАнгелов" (фото: instagram.com/babaslavka)
Яркая Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Поклонники коллектива и певиц пришли в восторг от их стильного появления.
"Слава, у вас костюм — супер", — отмечает elenasikachenko.
"Огонь! Очень вам красиво в костюме", — соглашается natali_shnait.
"Мне нравятся оба образа, почему не показать красивые ноги. Если смотреть предыдущие посты: одежда и образ зависит от настроения!" — пишет millaliudmila7.
"Невероятно стильно смотритесь", — подчеркивает elena_sotnichenko.
"Слава, ваш look на этом фото подтверджает что можно девушке быть одетой во все закрытое и абсолютно строго, но при этом оставаться супер-привлекательной и женственной! Многим нынешним "молоденьким" девушкам на заметку! Вы с Викой здесь обе — ШИКАРНЫЕ! Несмотря на разные образы", — восхищается sergeigryb.
"Дельфин мне нравится больше!! Обожаю брючные костюмы. А в сочетании с красными классическим лодочками вообще — огонь", — пишет lara_shastina.
"Круто. Вы сногсшибательны", — отмечает anysia1314.
Скриншот комментариев: instagram.com/babaslavka
Напомним, ранее Слава Каминская похвасталась стильным зимним образом, показав новую теплую обновку.
До этого LITE также писал, что стильная Вика из "НеАнгелов" показала редкое фото с молодой мамой.
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