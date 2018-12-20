"Дельфин и Русалка": Слава и Вика из "НеАнгелов" поразили вечерними образами

Группа "НеАнгелы" (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава и Вика появились в разных, но стильных образах

Солистки украинской поп-группы "НеАнгелы", которые недавно выпустили новый хит "Папа", поразили поклонников элегантными вечерними образами, в которых они появились на очередном светском мероприятии. При этом Вика Смеюха позирует в роскошном полупрозрачном платье черного цвета от украинского дизайнер Андре Тана. А вот Слава Каминская выбрала для выхода сдержанный, но не менее элегантный, костюм. Соответствующий снимок на своей instagram-страничке опубликовала Слава.

Так, Каминская позирует в брючном костюме и белой рубашке. Из аксессуаров — черный галстук-бабочка. Свой образ певица дополнила красными туфлями-лодочками на высокой шпильке.

Вика из "НеАнгелов" выбрала более "вызывающие" аксессуары: каплевидные серьги и перстень.

"Дельфин и Русалка", — с привычной для себя самоиронией подписала совместное фото Каминская.

Вика и Слава из "НеАнгелов" (фото: instagram.com/babaslavka)

Яркая Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Поклонники коллектива и певиц пришли в восторг от их стильного появления.

"Слава, у вас костюм — супер", — отмечает elenasikachenko.

"Огонь! Очень вам красиво в костюме", — соглашается natali_shnait.

"Мне нравятся оба образа, почему не показать красивые ноги. Если смотреть предыдущие посты: одежда и образ зависит от настроения!" — пишет millaliudmila7.

"Невероятно стильно смотритесь", — подчеркивает elena_sotnichenko.

"Слава, ваш look на этом фото подтверджает что можно девушке быть одетой во все закрытое и абсолютно строго, но при этом оставаться супер-привлекательной и женственной! Многим нынешним "молоденьким" девушкам на заметку! Вы с Викой здесь обе — ШИКАРНЫЕ! Несмотря на разные образы", — восхищается sergeigryb.

"Дельфин мне нравится больше!! Обожаю брючные костюмы. А в сочетании с красными классическим лодочками вообще — огонь", — пишет lara_shastina.

"Круто. Вы сногсшибательны", — отмечает anysia1314.

Скриншот комментариев: instagram.com/babaslavka

Напомним, ранее Слава Каминская похвасталась стильным зимним образом, показав новую теплую обновку.

До этого LITE также писал, что стильная Вика из "НеАнгелов" показала редкое фото с молодой мамой.

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