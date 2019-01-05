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"Шалена": Камінська шокувала фанів пробіжкою по снігу у купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.01.2019 - 16:21

Відома українська співачка Слава Камінська, учасниця дуету "Неангели", яка нещодавно похвалилася своїм спортивним чоловіком, пробіглася практично голяка по снігу. Співачка перебуває на відпочинку в Польщі, Арламув, і повинна виступити разом з "95 кварталом". Відео-історії опубліковані в профілі співачки Instagram.

Цікаво, що "забіги" по снігу здійснювала не тільки Слава, але і всі, хто відпочивав в джакузі. Перед Славою "пробіжку" влаштувала Вікторія Смеюха, друга учасниця дуету "Неангели". Польський курорт так сподобався співачці, що вона поділилася зі своїми передплатниками фото і відео з басейну під відкритим небом, з якого співачка сміливо пригала в замет снігу і назад.

"Слава, я біжу. Слава, нічого не видно, Слава стрибай, холодно", — каже подруга співачки, що бігла поруч і записувала відео.

&quot;Шалена&quot;: Камінська шокувала фанів пробіжкою по снігу у купальнику

Скріншот з відео instagram.com/babaslavka

Крім того співачка поділилася витонченим фото в світі різнобарвних вогнів на краю басейну практично в снігу.

"Якщо щось))) це я на вулиці позую, майже в снігу, чого не зробиш для фотографії", — написала Слава в підписі до опублікованого фото.

&quot;Шалена&quot;: Камінська шокувала фанів пробіжкою по снігу у купальнику

Скріншот поста аккаунта instagram.com/babaslavka

&quot;Шалена&quot;: Камінська шокувала фанів пробіжкою по снігу у купальнику

Фото: (instagram.com/babaslavka)

Фанати прокоментували неординарний знімок співачки і похвалили її за сміливість.

"Шалена!", "Шикарне фото вийшло", "Богиня", "Дуже, дуже красиво! Розумничка!))", — пишуть шанувальники.

&quot;Шалена&quot;: Камінська шокувала фанів пробіжкою по снігу у купальнику

&quot;Шалена&quot;: Камінська шокувала фанів пробіжкою по снігу у купальнику

&quot;Шалена&quot;: Камінська шокувала фанів пробіжкою по снігу у купальнику

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, що раніше Слава й Віка з "Неангелів" вразили вечірніми образами.

Крім того, Слава Камінська покрасувалася в прозорій сукні, "засвітивши" білизну.

Відео: РБК-Україна

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Новини України курортНеАнгелыСлава Камінська
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