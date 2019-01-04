Из бассейна в сугроб: Вика из "НеАнгелов" удивила экстремальным отдыхом

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица продемонстрировала роскошную фигуру в крошечном купальнике

Популярная украинская исполнительница из дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха зимние каникулы решила провести в соседнем государстве, об этом она написала в своем аккаунте в Instagram. Польский курорт так понравился певице, что она поделилась со своими подписчиками фото и видео из бассейна под открытым небом, из которого певица смело выпрыгивала в сугроб и обратно.

"Как же классно сочетается горячий бассейн с морозным воздухом! Я как Сивка бурка - вещая каурка... Помните эту сказку? Прыгала то туда, то сюда", - поделилась впечатлениями от процедур на свежем воздухе Виктория.

Видео: Экстремальный отдых на морозе (instagram.com/vikanablack)

Контрастное сочетание температур действительно полезно для иммунитета, вот и Виктория почувствовала чудотворный эффект от процедур прктически мгновенно.

Фото: Виктория Смеюха удивила поклонников идеальной фигурой (instagram.com/vikanablack)

"Я и так выгляжу младше своих лет, а теперь вообще, как школьница буду! В Польше — благодать!!!" - написала она под фото.

Подписчики звезды подтвердили ее слова позитивными комментариями.

Скриншот: Комментарии к посту Виктории Смеюхи (instagram.com/vikanablack)

"Шикарна";

"Клаааасс)) тоже так хочу";

"А где именно в Польше такое волшебство?";

"Шикарная фигура";

"Класс";

"Мммм....восьмиклассница";

"Молодец";

"Класс) респект) очень круто и здорово) за душу берет)";

"Супер школьница, оставайся всегда такой";

"Тепло ль, тебе Девица?! Тепло, ль тебе прекрасная?!";

"Виктория, Вы герой";

"Шикарная фигура!";

"Супер Мега веселая КРАСОТКА", - написали фанаты под фото певицы.

Напомним, что недавно Слава Каминская из дуэта "НеАнгелы" похвасталась своим спортивным мужем — пластическим хирургом Эдгаром Каминским, который стойко занимается физическими упражнениями на открытом воздухе.

Кроме того, Слава Каминская покрасовалась в прозрачном платье, "засветив" белье.

Ранее, участница дуэта растрогала поклонников подробностями своего знакомства с будущим мужем.

Начинающие артисты (видео: РБК-Украина)