Из бассейна в сугроб: Вика из "НеАнгелов" удивила экстремальным отдыхом

Певица продемонстрировала роскошную фигуру в крошечном купальнике
Популярная украинская исполнительница из дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха зимние каникулы решила провести в соседнем государстве, об этом она написала в своем аккаунте в Instagram. Польский курорт так понравился певице, что она поделилась со своими подписчиками фото и видео из бассейна под открытым небом, из которого певица смело выпрыгивала в сугроб и обратно.
"Как же классно сочетается горячий бассейн с морозным воздухом! Я как Сивка бурка - вещая каурка... Помните эту сказку? Прыгала то туда, то сюда", - поделилась впечатлениями от процедур на свежем воздухе Виктория.
Видео: Экстремальный отдых на морозе (instagram.com/vikanablack)
Контрастное сочетание температур действительно полезно для иммунитета, вот и Виктория почувствовала чудотворный эффект от процедур прктически мгновенно.
Фото: Виктория Смеюха удивила поклонников идеальной фигурой (instagram.com/vikanablack)
"Я и так выгляжу младше своих лет, а теперь вообще, как школьница буду! В Польше — благодать!!!" - написала она под фото.
Подписчики звезды подтвердили ее слова позитивными комментариями.
Скриншот: Комментарии к посту Виктории Смеюхи (instagram.com/vikanablack)
"Шикарна";
"Клаааасс)) тоже так хочу";
"А где именно в Польше такое волшебство?";
"Шикарная фигура";
"Класс";
"Мммм....восьмиклассница";
"Молодец";
"Класс) респект) очень круто и здорово) за душу берет)";
"Супер школьница, оставайся всегда такой";
"Тепло ль, тебе Девица?! Тепло, ль тебе прекрасная?!";
"Виктория, Вы герой";
"Шикарная фигура!";
"Супер Мега веселая КРАСОТКА", - написали фанаты под фото певицы.
Напомним, что недавно Слава Каминская из дуэта "НеАнгелы" похвасталась своим спортивным мужем — пластическим хирургом Эдгаром Каминским, который стойко занимается физическими упражнениями на открытом воздухе.
Кроме того, Слава Каминская покрасовалась в прозрачном платье, "засветив" белье.
Ранее, участница дуэта растрогала поклонников подробностями своего знакомства с будущим мужем.
Начинающие артисты (видео: РБК-Украина)