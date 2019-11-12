Стильная мамочка: Дженнифер Лопес показала редкие кадры с подросшей дочерью

Дженнифер Лопес – популярная певица, актриса, телеведущая и бизнесвумен… Но, пожалуй, ничто не способно затмить главную ее ипостась – любящая мама. Звезда, микроблог которой засыпан снимками с концертов и рабочих проектов, особое внимание уделяет фото с детьми. И хотя посты с 11-летними двойняшками Максом и Эмми не так часто появляются на странице знаменитости, они всегда носят особый характер и пропитаны любовью и трепетом.

Певица с дочерью (фото: instagram.com/jlo)

Не так давно Дженнифер показала новую порцию подобных кадров. На снимках певица позирует с подросшей дочерью. Обе они одеты по-осеннему. Лопес примерила длинную шубу из искусственного меха, объемную шапку крупной вязки с большим помпоном, свободного кроя джинсы и свитер, а завершали образ белые кеды, небольшая серебристая сумочка и крупные серьги-кольца.

Эмми одета в джинсы, полосатый свитер, темно-зеленую куртку с розовым мехом и шапку. Мама и дочь, по всей видимости, отправились на прогулку. Сфотографированы они на улице, в обнимку. Выглядят обе красавицы стильными и невероятно довольными обществом друг друга.

Певица восхищает поклонников молодостью (фото: instagram.com/jlo)

Позже 50-летняя певица показала очередное селфи, где получилась необычайно молодой и привлекательной. Она предстала в компании своих бьюти-помощников: парикмахера и визажиста. Макияж ей сделали с золотистым сиянием, четко очерненными скулами, выразительными глазами и сочными губами. А волосы уложили на одну сторону, придав им объема. В подписи певица намекнула, что ребята – мастера своего дела. И поклонники Дженнифер полностью согласны: они засыпали красавицу лестными комментариями и приятными словами. Что ж, Джей Ло из заслуживает!