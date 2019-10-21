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50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась стальным прессом в соблазнительном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.10.2019 - 20:28
50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась стальным прессом в соблазнительном наряде
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица демонстрирует совершенное тело

Дженнифер Лопес, как всегда будоражит публику. В прошлые выходные знаменитая красавица заинтриговала всех свадебными снимками. Оказалось, что роскошный наряд – не подготовка к долгожданному торжеству, а участие в съемках. Комедийная мелодрама "Женись на мне" повествует о судьбе певицы, которая перед свадьбой со своим женихом-рокером узнает о его изменах. Возмущенная невеста хочет отомстить неверному возлюбленному и решается на крайние меры: она просит первого встречного жениться на ней. Сцену снимали на улицах города, а потому Лопес в роскошном наряде попала в камеры папарацци и вызвала в сути настоящий бум.

50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась стальным прессом в соблазнительном наряде

Дженнифер и Алекс (фото: instagram.com/jlo)

Напомним: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о намерении жениться еще в марте этого года, но не называли никаких дат, оставив поклонников мучиться в догадках. Долгожданная помолвка знаменитостей состоялась только в конце сентября в кругу самых близких. Теперь же все ожидают свадьбу.

50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась стальным прессом в соблазнительном наряде

50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась стальным прессом в соблазнительном наряде

Дженнифер Лопес в новом спортивном образе (фото: instagram.com/jlo)

Не меньше, чем свадебные фото, оценили поклонники снимки звезды из спортзала. Дженнифер показала, что воскресенье провела явно не на диване. На фото она позирует в облегающем велюровом костюме для занятий оттенка календулы, который подчеркнул ее соблазнительные формы и стальной пресс. Кроп-топ с рукавами, открывающий живот, и леггинсы с полосатым принтом сделали образ ярким и жизнерадостным. То что нужно для активной работы над собой! Дополнили спортивный лук белые кроссовки. Волосы звезда собрала в высокий пучок, а макияж сделала легким и ненавязчивым.

Фолловеры, которых у Дженнифер больше 103 миллионов, засыпали ее лайками и комментариями. "Вечно молодая", "совершенная", "королева", "безупречна" – самые частые из комплиментов.

В роскошном платье и в романтической обстановке: Дженнифер Лопес засыпала сеть фото с помолвки Восхитительна: 50-летняя Дженнифер Лопес показала стройную фигуру в откровенном наряде
Новости Украины Дженнифер Лопес
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