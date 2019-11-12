Стильна матуся: Дженніфер Лопес показала рідкісні кадри з 11-річною дочкою

Дженніфер Лопес – популярна співачка, актриса, телеведуча і бізнесвумен... Але, мабуть, ніщо не здатне затьмарити головну її іпостась – любляча мама. Зірка, мікроблог якої засипаний знімками з концертів та робочих проектів, особливу увагу приділяє фото з дітьми. І хоча пости з 11-річними двійнятами Максом і Еммі не так часто з'являються на сторінці знаменитості, вони завжди носять особливий характер і просякнуті любов'ю і трепетом.

Співачка з донькою (фото: instagram.com/jlo)

Не так давно Дженніфер показала нову порцію подібних кадрів. На знімках співачка позує з дочкою. Обидві вони одягнені по-осінньому. Лопес приміряла довгу шубу зі штучного хутра, об'ємну шапку великої в'язки з великим помпоном, вільного крою джинси і светр, а завершували образ білі кеди, невелика срібляста сумочка і великі сережки-кільця.

Еммі одягнена у джинси, смугастий светр, темно-зелену куртку з рожевим хутром і шапку. Мама і дочка, скоріше за все, вирушили на прогулянку. Сфотографовані вони на вулиці, в обнімку. Виглядають обидві красуні стильними і неймовірно задоволеними товариством один одного.

Співачка захоплює шанувальників молодістю (фото: instagram.com/jlo)

Пізніше 50-річна співачка показала чергове селфі, де вийшла надзвичайно молодою і привабливою. Вона постала в компанії своїх б'юті-помічників: перукаря і візажиста. Макіяж їй зробили з золотистим сяйвом, чітко очерненными вилицями, виразними очима і соковитими губами. А волосся поклали на одну сторону, надавши йому об'є́му. У підпису співачка натякнула, що хлопці – майстри своєї справи. І шанувальники Дженніфер повністю згодні: вони засипали красуню схвальними коментарями і приємними словами. Що ж, Джей Ло з заслуговує!