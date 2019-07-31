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Это очень мило! Дженнифер Лопес показала необычное фото мужа и сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.07.2019 - 21:29
Это очень мило! Дженнифер Лопес показала необычное фото мужа и сына
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Знаменитость опубликовала трогательное фото

Дженнифер Лопес, которая недавно отметила 50-летие, на волне успеха: она реализована в карьере и счастлива в любви. И певица всегда рада делиться со своими поклонниками как рабочими сторонами жизни, так и личными.

Это очень мило! Дженнифер Лопес показала необычное фото мужа и сынаТур в честь 50-летия удался (фото: instagram.com/jlo) 

В честь юбилея Дженнифер организовала грандиозный концертный тур, буквально каждый шаг которого транслировала в свой микроблог. Певица показала массу локаций и ворох сценических нарядов. С помощью соцсетей ей удалось передать весь драйв выступлений, но те, кто побывал на шоу, остались в огромном восторге! Среди пылких поклонников звезды, к слову, оказалось множество знаменитостей. И не удивительно, на концерт такого уровня мечтает попасть каждый!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Сюрприз от любимого мужчины (видео: instagram.com/jlo) 

А также любит Лопес показать трогательные фото и видео со своим возлюбленным. К примеру, на день рождения Алекс устроил ей настоящий сюрприз, преподнеся ей в подарок роскошный автомобиль.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Джей Ло поздравляет будущего мужа (видео: instagram.com/jlo) 

Интересно, что свой день рождения знаменитый бейсболист отмечает также в конце июля. Дженнифер подготовила для него трогательный ролик, состоящий из знаковых моментов их совместной жизни. Здесь есть и слезы радости, и общие фото с детьми, и помолвка на берегу океана, и совместный спорт… Подытожила Лопес публикацию словами: "С днем рождения, Алекс! Мы любим тебя".

Это очень мило! Дженнифер Лопес показала необычное фото мужа и сына

Любимые мужчины Дженнифер (фото: instagram.com/jlo) 

А несколько часов назад на странице певицы появился новый трогательный пост. На фото позируют 44-летний Алекс и 11-летний Макса. Одеты парни в одинаковые наряды: красные в клетку брюки, в которые заправлены белые футболки. Оба они держат в руках телефоны и с помощью поз буквально "зеркалят" друг друга. "Эти двое…", – написала умиленная Дженнифер под фото.

Это очень мило! Дженнифер Лопес показала необычное фото мужа и сына

Вся семья в сборе (фото: instagram.com/jlo) 

К слову, Алекс отлично ладит с детьми Дженнифер. Напомним, они родились в браке с американским певцом Марком Энтони. У Родригеса также остались свои дети от первого брака: 14-летняя Наташа и 11-летняя Элла. Все вместе они выбираются на природу, устраивают походы на стадион и являют собой примерной семьи.

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