Стильная Ева на фоне океана: Лобода поделилась первыми кадрами с отдыха

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Ева очень счастлива на опубликованных фото

Светлана Лобода, которая ранее успела лишь заинтриговать поклонников планами на отдых, уже поделилась первыми сочными кадрами долгожданного отпуска вместе с дочкой Евой. Однако, на снимках пока что нет самой певицы, зато Лобода показала свою дочурку. Соответствующие фото появились в instagram-сториз звезды.

На фото 7-летняя Ева позирует в цветастом купальнике, а также в шортах, футболке и соломенной шляпке с ушками. Девочка стоит на белоснежном песке на фоне океана. Ведь как отмечала до этого сама Лобода, они с дочкой летят к океану купаться с акулами.

Дочка Светланы Лободы на фоне океана (фото: .instagram.com/lobodaofficial

7-летняя Ева в купальнике (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, что ранее Светлана Лобода, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, поздравила своих поклонников с Новым 2019 годом. Однако сделала это весьма оригинально, опубликовав фото, на котором демонстрирует стройные ножки. Интересно, что так сделали еще несколько звезд. В связи с чем LITE предлагает выбрать самую роскошную длинноногую "Снегурочку".

Также Лобода приняла участие в еще одном необычном новогоднем "видео-флшмобе" и "исполнила танец эльфов" вместе со своим продюссером Нателлой Крапивиной.

Светлана Лобода: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)