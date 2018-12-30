Новогодний флешмоб: Лобода вслед за Тодоренко исполнила "танец эльфов"

Лобода повторила "танец" вслед за Тодоренко
Светлана Лобода опубликовала видео в Instagram, на котором с помощью специального приложения "Elfyourself", создала забавный "танец эльфов". На видео звезда "танцует" под "Jingle Balls" вместе со своим продюссером Нателлой Крапивиной.
Скриншот видео: instagram.com/lobodaofficial/
"Мы выходим на танцпол! Dj, включай магнитофон. Новый год на носу - наш штаб доволен годом!", - подписала видео звезда.
Видео: instagram.com/lobodaofficial/
Пользователям очень понравилась подобная идея. Они оставили много лестных комментариев.
"Какой же видос забавный и кайфовый. Как сделать такой же?", - написала panda_artyemovna.
"Гениально!", - восхитился _onemood.
"Оу, а мы не выпили даже еще", - удивилась katherine_kharinceva.
Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial/
Ранее подобное видео опубликовала и телеведущая Регина Тодоренко, недавно ставшая мамой. "Танец эльфов" она исполнила вместе со своим мужем - Владом Топаловым.
Скриншот видео: instagram.com/reginatodorenko/
В посте к видео с "танцем эльфов" Тодоренко подвела итоги уходящего года и поблагодарила мужа за поддержку.
Видео: instagram.com/reginatodorenko/
Напомним, Светлана Лобода показала, как "распевается" старшая дочь.
Ранее Регина Тодоренко похвасталась фигурой после родов.
Также мы сообщали о том, что Светлана Лобода снова попала в больницу.
Видео РБК-Украина