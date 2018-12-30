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Новогодний флешмоб: Лобода вслед за Тодоренко исполнила "танец эльфов"

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.12.2018 - 19:27
Новогодний флешмоб: Лобода вслед за Тодоренко исполнила "танец эльфов"
Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)

Лобода повторила "танец" вслед за Тодоренко

Светлана Лобода опубликовала видео в Instagram, на котором с помощью специального приложения "Elfyourself", создала забавный "танец эльфов". На видео звезда "танцует" под "Jingle Balls" вместе со своим продюссером Нателлой Крапивиной.

Новогодний флешмоб: Лобода вслед за Тодоренко исполнила &quot;танец эльфов&quot;

Скриншот видео: instagram.com/lobodaofficial/

"Мы выходим на танцпол! Dj, включай магнитофон. Новый год на носу - наш штаб доволен годом!", - подписала видео звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Видео: instagram.com/lobodaofficial/

Пользователям очень понравилась подобная идея. Они оставили много лестных комментариев.

"Какой же видос забавный и кайфовый. Как сделать такой же?", - написала panda_artyemovna.

"Гениально!", - восхитился _onemood.

"Оу, а мы не выпили даже еще", - удивилась katherine_kharinceva.

Новогодний флешмоб: Лобода вслед за Тодоренко исполнила &quot;танец эльфов&quot;

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial/

Ранее подобное видео опубликовала и телеведущая Регина Тодоренко, недавно ставшая мамой. "Танец эльфов" она исполнила вместе со своим мужем - Владом Топаловым.

Новогодний флешмоб: Лобода вслед за Тодоренко исполнила &quot;танец эльфов&quot;

Скриншот видео: instagram.com/reginatodorenko/

В посте к видео с "танцем эльфов" Тодоренко подвела итоги уходящего года и поблагодарила мужа за поддержку.

Видео: instagram.com/reginatodorenko/

Напомним, Светлана Лобода показала, как "распевается" старшая дочь.

Ранее Регина Тодоренко похвасталась фигурой после родов.

Также мы сообщали о том, что Светлана Лобода снова попала в больницу.

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