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"Летим к океану": Лобода с дочерью рассекретила свои планы на отпуск

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.01.2019 - 00:17
"Летим к океану": Лобода с дочерью рассекретила свои планы на отпуск
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица позабавила сеть оригинальным диалогом с дочерью Евой

Популярная певица Светлана Лобода, которая похвасталась певческим талантом дочки, после напряженного гастрольного графика отправилась на экзотические острова вместе с ребенком. Об этом она заявила в видео, опубликованном на странице в Instagram.

В ролике Светлана ведет диалог с дочкой Евой, обсуждая предстоящую поездку. Судя по заднему фону и паспорту в руках артистки, она находится в аэропорту.

"Маленькая Lo в отличном настроении: "Да я их так там съем, посмотрят они", - прокомментировала исполнительница видео. Из ролика становится понятно, что мама и дочка в шутливой форме говорят об акулах.

"Что, крошка, куда летим?" - поинтересовалась на камеру у девочки ее мама.

Ева гадает, куда же она отправится со звездной родительницей: в Дубае, в Гималаи, но артистка тут же раскрывает все подробности путешествия.

"Летим на острова, к океану, к бирюзовому, красивому, чистому океану с акулами. Купаться будем с акулами. Ты готова?" - спросила Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики певицы остались в восторге от артистичности Евы и не поскупились на комплименты для девочки.

"Доча зажигалка. Молодец, с чувством юмора все отлично. Света, с Новым годом и хорошего отдыха Вам!", "Классная дочка", "Ева умница, красавица всем нам она нравится. А ее мама просто без всяких слов суперзвезда", "Серьезная девочка, главное что бы не одна акула не пострадала. Красотка", "Такие радостные и счастливые", - отметили поклонники звезды. Также они предположили, что Лобода отправилась на Мальдивы.

&quot;Летим к океану&quot;: Лобода с дочерью рассекретила свои планы на отпуск

&quot;Летим к океану&quot;: Лобода с дочерью рассекретила свои планы на отпуск

&quot;Летим к океану&quot;: Лобода с дочерью рассекретила свои планы на отпуск

Скриншоты комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

К слову, Светлана Лобода сделала оригинальное заявление о свадьбе. Она призналась, что традиционное торжество ей не по вкусу.

Напомним, что Светлана Лобода заинтриговала фанов таинственными обращениями, которые были явно адресованы мужчине. Она предложила подумать, кому же они могут быть посвящены.

Видео: РБК-Украина

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