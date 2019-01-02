"Длинноногие поздравления": выбираем лучшую звездную "Снегурочку"

Оля Полякова, Светлана Лобода, Леся Никитюк (коллаж: LITE)

Некоторые звезды отправились в теплые края, другие поздравляют традиционно. Но одно неизменно — роскошные ножки

Украинские знаменитости не забыли поздравить своих поклонников с Новым 2019 годом. Однако некоторые из них сделали это весьма оригинально, негласно устроив "длинноногий флешмоб".

Так, некоторые исполнительницы и ведущие опубликовали поздравительные фото, на которых показывают длинные и стройные ножки. Как говорят, сразу "убили двух зайцев": и с Новым годом поздравили, и роскошными фигурами похвастались.

В необычном "флешмобе" приняли участие: Оля Полякова, Леся Никитюк, Катя Осадчая, Светлана Лобода, Санта Димопулос, Алла Барановская.

LITE предлагает выбрать самую роскошную длинноногую "Снегурочку" ;)

#1 Оля Полякова: "Я люблю жизнь и уверенна это взаимно!"

Отмечать Новый 2019 год Полякова отправилась в Майами, откуда в канун праздника поделилась ярким фото в купальнике. Своим "прекрасным и любимым людям" певица пожелала жить, летать и любить (фото: instagram.com/polyakovamusic)

#2 "Леди ноги" Леся Никитюк

Веселая Леся Никитюк опубликовала более "традиционное" фото: у елки, с бокалом шампанского, в нарядном платье и золотых туфлях Jimmy Choo. Длинноногая ведущая встретила Новый год со своим белоснежным любимцем Рафиком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

#3 "Принцесса" Катя Осадчая

Не упустила шанс показать стройные ножки в роскошном вечернем платье и Катя Осадчая. Телеведущая подписала свое фото лаконично: "З Новим роком! Миру нам і щастя!" (фото: instagram.com/kosadcha)

#4 Интригующая Лобода

Заинтриговать своих фолловеров в новогоднюю ночь решила и скандальная Светлана Лобода. Певица поделилась достаточно откровенным снимком, демонстрируя стройные ножки. "С новым годом!" — написала Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

#5 IT-girl Санта Димопулос: "2019 будет еще лучше и продуктивнее"

Новый 2019 год Санта, как и Полякова, встретила на белоснежном пляже Майами. Во Флориду путешественница и модель отправилась со своими друзьями и сыном, пожелав всем гармонии, добра, вдохновения, энергии для достижения поставленных целей и совершения добрых полезных дел (фото: instagram.com/santadimopulos)

#6 Блестящая Алла Барановская

Жена ресторатора Николая Тищенко, модель и дизайнер Алла Барановская выбрала для встречи Нового 2019 года эффектное полупрозрачное платье в блестках. Барановская пожелала всем мира, свободы и независимости (фото: instagram.com/allabonya)

Напомним, ранее LITE предлагал выбирать самый чувственный латексный наряд украинских звезд.

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