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Стильна Єва на тлі океану: Лобода поділилася першими кадрами з відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2019 - 17:31
Стильна Єва на тлі океану: Лобода поділилася першими кадрами з відпочинку
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Єва дуже щаслива на опублікованих фото

Світлана Лобода, яка раніше встигла лише заінтригувати шанувальників планами на відпочинок, вже поділилася першими соковитими кадрами довгоочікуваної відпустки разом з донькою Євою. Однак, на знімках поки що немає самої співачки, але Лобода показала свою доньку. Відповідні фото з'явилися в instagram-сторіз зірки.

На фото 7-річна Єва позує в квітчастому купальнику, а також в шортах, футболці і солом'яному капелюшку з вушками. Дівчинка стоїть на білосніжному піску на тлі океану. Адже як зазначала до цього сама Лобода, вони з донькою летять до океану купатися з акулами.

Донька Світлани Лободи на тлі океану

Донька Світлани Лободи на тлі океану (фото: .instagram.com/lobodaofficial

Дочка Лободи

7-річна Єва в купальнику (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Єва Лобода

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода, як і багато хто серед зірок шоу-бізнесу, привітала своїх шанувальників з Новим 2019 роком. Однак зробила це досить оригінально, опублікувавши фото, на якому демонструє стрункі ніжки. Цікаво, що так зробили ще кілька зірок. У зв'язку з чим LITE пропонує вибрати найрозкішнішу довгоногу "Снігуроньку".

Також Лобода взяла участь у ще одному незвичайному новорічному "відео-флшмобі" і "виконала "танець ельфів" разом зі своїм продюсером Нателлою Крапівіною.

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