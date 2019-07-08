Стильная Джамала поразила ярким образом на Голос. Діти

Шоу Голос. Діти 5 сезон завершилось победой 12-летнего Александра Зазарашвили из Грузии - подопечного команды "Время и Стекло" — самое время присмотреться к образам звездных тренеров, которые они выбрали для финала детского песенного конкурса.

Так, своим ярким неординарным нарядом телезрителей поразила украинская певица Джамала, которая провела вечер в студии в топе черного цвета со спущенными плечами и очень объемными рукавами.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Воздушность образа подчеркивал дизайнерский крой блузы, асимметричный шлейф которой внес изюминку в look певицы.

Отдельного внимания заслужили брюки Джамалы цвета фуксии, который очень к лицу яркой брюнетке, приметной деталью которых, стали две молнии от низа и до колена. Обувь исполнительница предпочла высокой на платформе, а дополнила образ украшением на шею из двух подвесок.

Фото: Джамала с израильской певицей Неттой Барзилай (instagram.com/jamalajaaa)

В этот вечер на Джамале можно было заметить еще один контрастный наряд из белого топа и ярко-желтого плаща в сочетании все с теми же брюками цвета фуксии, которые придали свежести образу тренера детской команды.

Фото: Еще один эффектный образ от Джамалы (instagram.com/jamalajaaa)

На своей странице в Instagram певица написала теплые слова в адрес своих подопечных:

"Я убеждена, что Голос.Діти, это только начало вашего большого творческого пути. Верю, что однажды мы обязательно встретимся с вами на одной большой сцене!"

Напомним, что мы уже писали, как на суперфинале Голос. Діти 5 выбрали победителя. Вокальные способности некоторых участников разделили фанатов конкурса на два лагеря.

Кроме того, стильная Джамала покорила новой песней "Крок", которую записала в дуэте с украинским музыкантом Максимом Сикаленко.

А еще, Джамала умилила семейной фотосессией с мужем и сыном в лавандовом поле. Нежными кадрами певица поделилась с поклонниками в соцсетях.