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Джамала умилила семейной фотосессией с мужем и сыном в лавандовом поле (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.06.2019 - 14:26
Джамала умилила семейной фотосессией с мужем и сыном в лавандовом поле (видео)
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала позировала в дизайнерском платье

Джамала побаловала поклонников целой серией новых видео с сыночком. Только на этот раз на видео также появился и муж Джамалы – Сеит-Бекир. Пара с сыном с самого утра провела насыщенны и очень яркий семейный день на природе. Только вот отправились они не просто на прогулку. Певица опубликовала короткие видео, запечатлев яркие моменты новой фотосессии.

Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Джамала просто засыпала поклонников видео с роскошными зелеными пейзажами. Более того, фотосъемка проходила в лавандовом поле. На одном из видео Джамала держит в руках сиреневый букетик.

К сожалению, пока что певица не раскрывает подробностей. И не объясняет, для чего именно прошла фотосессия. Зато она уточнила, что позирует в роскошном летнем платье от украинского дизайнера Лилии Пустовит.  Белоснежной объемное платье украшено крупным цветочным принтом черного цвета. Соответствующие видео появились в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Также на еще одной серии видео в кадре появляется и Сеит-Бекир. Радостный Эмир-Рахман бежит босиком по зеленой траве к папе, который также начинает играть с малышом.

Напомним, до этого  Джамала сняла на видео прогулку с подросшим сыночком. Отметим, что не так давно певица вернулась с Марокко, куда она отправилась на отдых с Сеит-Бекиром. В далекой стране пара успела посетить сразу несколько городов – они не сидели на одном месте. Конечно же, молодая мама соскучилась за своим сыночком. И поспешила по приезду провести с ним время. Именно с такой прогулки Джа и показала видео. Тогда счастливый мальчик гонялся за голубями.

Также Джамала в роскошном платье-вышиванке заворожила ярким "луком". Певица показала фотографии с последнего города в котором она побывала в Марокко - Рабат. 

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Новости Украины певецДжамала
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