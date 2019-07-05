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"Космическое звучание": стильная Джамала покорила новой песней "Крок" (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.07.2019 - 12:26
"Космическое звучание": стильная Джамала покорила новой песней "Крок" (видео)
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Песня записала в дуэте с украинским музыкантом Максимом Сикаленко

Джамала  преподнесла поклонникам очень приятный сюрприз! Украинская певица записала новую песню на украинском языке под названием "Крок". Более того, новая композиция была записана в дуэте с украинским музыкнатом Максимом Сикаленко (Cape COD).

Пока что певица презентовала только саму композицию. Кто знает, быть может, вскоре выйдет и клип.

"Эта песня о влюбленности, о моменте, когда ты окрыленный и тебя переполняют эмоции. Может, чувство не взаимное, но все равно в твоем сердце останется его след, как хвост кометы!" - рассказывает о новой песне Джамала.

Также певица рассказала, как решила записать песню с Cape COD.

"Я уже давно наблюдаю за творчеством Cape COD. Мне импонирует то, как от релиза к релизу его музыка меняется. Очень понравился и последний альбом Макса "Echoes". Поэтому я обрадовалась, когда он прислал инструментальную демоверсию трека и сказал: "Вдруг тебе придет идея какой-то песни". Меня настолько вдохновило звучание, текст и музыка пришли моментально. Записали мы ее тоже очень быстро", - пишет певица.

Jamala, Cape Cod - Крок [Lyric Video]

Более того, за день до презентации видео Джамала решила анонсировать его ярким фото. Так, певица опубликовала очень жизнерадостное фото из недавней фотосессии, которая прошла в лавандовом поле.

На снимке улыбчивая и счастливая певица позирует в воздушном платье персикового оттенка. Юбка платья оформлена в виде трендового сегодня плиссе.

&quot;Космическое звучание&quot;: стильная Джамала покорила новой песней &quot;Крок&quot; (видео)

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы пришли в восторг от ее новой композиции:

  • "Так легко и так мощно одновременно! Так можете только Вы!"
  • "Дуже-дуже-дуже прекрасний Крок! Такий Яскравий звук!"
  • "Это любовь с первого взгляда!"
  • "Крутий саунд!" 
  • "Прекрасная песня, переслушиваю и переслушиваю!"
  • "Космическое звучание!"
  • "Это круто! Вы молодцы!"

&quot;Космическое звучание&quot;: стильная Джамала покорила новой песней &quot;Крок&quot; (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала показала "лучшего друга" сыночка Эмира-Рахмана во время семейной прогулки. Певица не только сняла фото, но и записала короткое и очень милое видео с сыном. 

Кстати, до этого Джамала показала бекстэйдж видео с красочной фотосессии среди лаванды.

Солнечная Джамала показала счастливое фото с мужем из Марокко Любовь и голуби: Джамала сняла на видео прогулку с подросшим сыночком
Новости Украины песниДжамала
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