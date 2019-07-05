"Космическое звучание": стильная Джамала покорила новой песней "Крок" (видео)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Песня записала в дуэте с украинским музыкантом Максимом Сикаленко

Джамала преподнесла поклонникам очень приятный сюрприз! Украинская певица записала новую песню на украинском языке под названием "Крок". Более того, новая композиция была записана в дуэте с украинским музыкнатом Максимом Сикаленко (Cape COD).

Пока что певица презентовала только саму композицию. Кто знает, быть может, вскоре выйдет и клип.

"Эта песня о влюбленности, о моменте, когда ты окрыленный и тебя переполняют эмоции. Может, чувство не взаимное, но все равно в твоем сердце останется его след, как хвост кометы!" - рассказывает о новой песне Джамала.

Также певица рассказала, как решила записать песню с Cape COD.

"Я уже давно наблюдаю за творчеством Cape COD. Мне импонирует то, как от релиза к релизу его музыка меняется. Очень понравился и последний альбом Макса "Echoes". Поэтому я обрадовалась, когда он прислал инструментальную демоверсию трека и сказал: "Вдруг тебе придет идея какой-то песни". Меня настолько вдохновило звучание, текст и музыка пришли моментально. Записали мы ее тоже очень быстро", - пишет певица.

Jamala, Cape Cod - Крок [Lyric Video]

Более того, за день до презентации видео Джамала решила анонсировать его ярким фото. Так, певица опубликовала очень жизнерадостное фото из недавней фотосессии, которая прошла в лавандовом поле.

На снимке улыбчивая и счастливая певица позирует в воздушном платье персикового оттенка. Юбка платья оформлена в виде трендового сегодня плиссе.

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы пришли в восторг от ее новой композиции:

"Так легко и так мощно одновременно! Так можете только Вы!"

"Дуже-дуже-дуже прекрасний Крок! Такий Яскравий звук!"

"Это любовь с первого взгляда!"

"Крутий саунд!"

"Прекрасная песня, переслушиваю и переслушиваю!"

"Космическое звучание!"

"Это круто! Вы молодцы!"

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала показала "лучшего друга" сыночка Эмира-Рахмана во время семейной прогулки. Певица не только сняла фото, но и записала короткое и очень милое видео с сыном.

Кстати, до этого Джамала показала бекстэйдж видео с красочной фотосессии среди лаванды.