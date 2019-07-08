Стильна Джамала вразила яскравим образом на Голос. Діти

Шоу Голос. Діти 5 сезон завершився перемогою 12-річного Олександра Зазарашвили з Грузії - підопічного команди "Время і Стекло" — саме час придивитися до образів зіркових тренерів, які вони вибрали для фіналу дитячого пісенного конкурсу.

Так, своїм яскравим неординарним нарядом телеглядачів вразила українська співачка Джамала, яка провела вечір в студії в топі чорного кольору зі спущеними плечима і дуже об'ємними рукавами.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Легкість образу підкреслював дизайнерський крій блузи, асиметричний шлейф якої вніс родзинку в look співачки.

Окремої уваги заслужили штани Джамали кольору фуксії, який дуже личить яскравій брюнетці, примітною деталлю яких, стали дві блискавки від низу і до коліна. Взуття виконавиця обрала на високій платформі, а доповнила образ прикрасою на шию з двох підвісок.

Фото: Джамала з ізраїльською співачкою Неттою (instagram.com/jamalajaaa)

В цей вечір на Джамалі можна було помітити ще одине контрастне вбрання з білого топа і яскраво-жовтого плаща в поєднанні з тими ж брюками кольору фуксії, які додали свіжості образу тренера дитячої команди.

Фото: Ще один ефектний образ від Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

На своїй сторінці в Instagram співачка написала теплі слова на адресу своїх підопічних:

"Я переконана, що Голос.Діти, це тільки початок вашого великого творчого шляху. Вірю, що одного разу ми обов'язково зустрінемося з вами на одній великій сцені!"

Нагадаємо, що ми вже писали, як на суперфіналі Голос. Діти 5 обрали переможця. Вокальні здібності деяких учасників розділили фанатів конкурсу на два табори.

Крім того, стильна Джамала підкорила новою піснею "Крок", яку записала в дуеті з українським музикантом Максимом Сикаленко.

А ще, Джамала замилувала сімейною фотосесією з чоловіком і сином у лавандовом поле. Ніжними кадрами співачка поділилася з шанувальниками в соцмережах.