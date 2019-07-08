Стильна Джамала вразила яскравим образом на Голос. Діти

Яскраві відтінки в одязі дійсно дуже личать українській співачці
Шоу Голос. Діти 5 сезон завершився перемогою 12-річного Олександра Зазарашвили з Грузії - підопічного команди "Время і Стекло" — саме час придивитися до образів зіркових тренерів, які вони вибрали для фіналу дитячого пісенного конкурсу.
Так, своїм яскравим неординарним нарядом телеглядачів вразила українська співачка Джамала, яка провела вечір в студії в топі чорного кольору зі спущеними плечима і дуже об'ємними рукавами.
Фото: (instagram.com/jamalajaaa)
Легкість образу підкреслював дизайнерський крій блузи, асиметричний шлейф якої вніс родзинку в look співачки.
Окремої уваги заслужили штани Джамали кольору фуксії, який дуже личить яскравій брюнетці, примітною деталлю яких, стали дві блискавки від низу і до коліна. Взуття виконавиця обрала на високій платформі, а доповнила образ прикрасою на шию з двох підвісок.
Фото: Джамала з ізраїльською співачкою Неттою (instagram.com/jamalajaaa)
В цей вечір на Джамалі можна було помітити ще одине контрастне вбрання з білого топа і яскраво-жовтого плаща в поєднанні з тими ж брюками кольору фуксії, які додали свіжості образу тренера дитячої команди.
Фото: Ще один ефектний образ від Джамали (instagram.com/jamalajaaa)
На своїй сторінці в Instagram співачка написала теплі слова на адресу своїх підопічних:
"Я переконана, що Голос.Діти, це тільки початок вашого великого творчого шляху. Вірю, що одного разу ми обов'язково зустрінемося з вами на одній великій сцені!"
Нагадаємо, що ми вже писали, як на суперфіналі Голос. Діти 5 обрали переможця. Вокальні здібності деяких учасників розділили фанатів конкурсу на два табори.
Крім того, стильна Джамала підкорила новою піснею "Крок", яку записала в дуеті з українським музикантом Максимом Сикаленко.
А ще, Джамала замилувала сімейною фотосесією з чоловіком і сином у лавандовом поле. Ніжними кадрами співачка поділилася з шанувальниками в соцмережах.