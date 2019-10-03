Как статуэточка! Тодоренко в ультракоротком платье пленила точеной фигурой

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая предстала перед поклонниками в смелом образе

Трудоспособности энергичной популярной ведущей Регины Тодоренко можно только позавидовать – она снимает несколько авторских проектов, которые пользуются успхом у аудитории, принимает участие в различных рекламных кампаниях и при этом старается отлично выглядеть и уделять внимание мужу Владу Топлову и сынишке Майклу. Недавно звезда "Орла и Решки" порассужала о важности преображения и показала, как умеет роскошно выглядеть невзирая на хронический недосып и катастрофическую нехватку времени на себя. Более того, Регина примерила вечерний образ не просто так – она получила российскую награду "ТЭФИ" в категрии "Лучшее утренее шоу" за свой проект о детях "Регина +1". Фото роскошного образа звезда поделилась в Instagram.

Счастливая Регина буквально забросала фотоблог снимками и видео своего праздничного лука. А ей действительно было, что показать! Она выбрала для выхода в свет черное бархатное платье-мини со съемными атласными рукавами-буфами на резинке и широким поясом, украшенным камнями на пряжке.

Звезда дополнила образ босоножками черно-корчневыми открытыми босоножками и массивными серьгами-кольцами и изящной серебристой цепочкой-колье. Естественный макияж и гладко уложенные волосы стали завершающим аккордом лука.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники поспешили оценить образ Регины и остались в восторге.

Вы супер красотка

Шикарно!

Очень красиво!

Круто выглядишь

Какая ты куколка!

Какая очаровательная Регина!

Сама, как статуэточка

Красотка

Як завжди прекрасна

Ногами сногсшибательная

Платье невероятно красивое, потому что Вы его украшаете, Регина

Скриншот комментариев

Регина записала видеообращение, в котором поблагодарила мужа и сына, ведь без них бы ее шоу не состоялось. "Сыночек, спасибо тебе! Эта статуэтка твоя! С твоим рождением появилось шоу "Регина +1", - оставила она подпись под эмоциональными роликами.

Также ведущая опубликовала и несколько забавных снимков.Она позирует на улице, набросив поверх вечернего наряда стильное серое пальто. На одном снимке в деталях можно рассмотреть ее стройные ножки и элегантные босоножки, а на другом - звезда забавно поглощает бутерброд. "Подготовка полным ходом", - забавно подписала она кадр.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Тодоренко в полупрозрачном наряде умилила романтичным фото с мужем.