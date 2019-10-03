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Как статуэточка! Тодоренко в ультракоротком платье пленила точеной фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.10.2019 - 13:20
Как статуэточка! Тодоренко в ультракоротком платье пленила точеной фигурой
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая предстала перед поклонниками в смелом образе

Трудоспособности энергичной популярной ведущей Регины Тодоренко можно только позавидовать – она снимает несколько авторских проектов, которые пользуются успхом у аудитории, принимает участие в различных рекламных кампаниях и при этом старается отлично выглядеть и уделять внимание мужу Владу Топлову и сынишке Майклу. Недавно звезда "Орла и Решки" порассужала о важности преображения и показала, как умеет роскошно выглядеть невзирая на хронический недосып и катастрофическую нехватку времени на себя. Более того, Регина примерила вечерний образ не просто так – она получила российскую награду "ТЭФИ" в категрии "Лучшее утренее шоу" за свой проект о детях "Регина +1". Фото роскошного образа звезда поделилась в Instagram.

Счастливая Регина буквально забросала фотоблог снимками и видео своего праздничного лука. А ей действительно было, что показать! Она выбрала для выхода в свет черное бархатное платье-мини со съемными атласными рукавами-буфами на резинке и широким поясом, украшенным камнями на пряжке.

Звезда дополнила образ босоножками черно-корчневыми открытыми босоножками и массивными серьгами-кольцами и изящной серебристой цепочкой-колье. Естественный макияж и гладко уложенные волосы стали завершающим аккордом лука.

Как статуэточка! Тодоренко в ультракоротком платье пленила точеной фигурой

Как статуэточка! Тодоренко в ультракоротком платье пленила точеной фигурой

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники поспешили оценить образ Регины и остались в восторге.

  • Вы супер красотка
  • Шикарно!
  • Очень красиво!
  • Круто выглядишь
  • Какая ты куколка!
  • Какая очаровательная Регина!
  • Сама, как статуэточка
  • Красотка
  • Як завжди прекрасна
  • Ногами сногсшибательная
  • Платье невероятно красивое, потому что Вы его украшаете, Регина

Скриншот комментариев

Регина записала видеообращение, в котором поблагодарила мужа и сына, ведь без них бы ее шоу не состоялось. "Сыночек, спасибо тебе! Эта статуэтка твоя! С твоим рождением появилось шоу "Регина +1", - оставила она подпись под эмоциональными роликами.

Также ведущая опубликовала и несколько забавных снимков.Она позирует на улице, набросив поверх вечернего наряда стильное серое пальто. На одном снимке в деталях можно рассмотреть ее стройные ножки и элегантные босоножки, а на другом - звезда забавно поглощает бутерброд. "Подготовка полным ходом", - забавно подписала она кадр.

Как статуэточка! Тодоренко в ультракоротком платье пленила точеной фигурой

Как статуэточка! Тодоренко в ультракоротком платье пленила точеной фигурой

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Тодоренко в полупрозрачном наряде умилила романтичным фото с мужем.

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