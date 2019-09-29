Пара-огонь! Тодоренко в полупрозрачном платье взорвала сеть счастливым фото с Топаловым

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Звездная пара выглядела подчеркнуто стильно

Регина Тодоренко и Влад Топалов проводят вместе время не только дома, но и на работе! Певец стал соведущим жены в ее авторской программе "Пятница с Региной" и теперь влюбленные принимают звездных гостей вдвоем. Их пара откровенная и открыта настолько, что даже поделилась постельным видео и показала, как обычно проходит их "ночь любви". Впрочем, ролик вышел максимально веселым и забавным. Позитивные Регина и Влад всегда рады общению с поклонниками. Так ведущая опубликовала счастливое фото с мужем после фан-встречи в одном из московских ТРЦ в рамках Фестиваля шоппинга.

Регина позирует в полупрозрачном платье благородного стального цвета и оригинального кроя с рюшем в области декольте. Она дополнила образ замшевыми туфельками винного оттенка на тонкой шпильке.

Влад предпочел сине-серый пиджак и светлые брюки. Он довершил строгий образ рубашкой и галстуком. Певец обнял жену за шею, а она накрыла его руку своей. Пара улыбается и выглядит счастливо и расслабленно.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники сразу оценили стильных Регину и Влада. Они сделали немало комплиментов образу ведущей, но еще больше – их паре.

Какие вы хорошие

Влад видно очень счастлив! Такую красавицу в жены заполучил!

Эх, хорошисты

Какие ж вы красавцы

Какое красивое фото!

Очень классные

Красивая пара, позитивная семья, счастья

Как же приятно на вас смотреть. У вас замечательная пара.

Красивая пара

Пара-огонь

Как приятно смотреть на любящих

Скриншот комментариев

Напомним, что Регина Тодоренко растрогала фанов до слез душевным фото с сыном Майклом.

Кстати, Регина Тодоренко показала, как веселиться с мужем в эфире развлекательного ТВ-шоу.