ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Чувствуешь себя богиней": обворожительная Тодоренко раскрыла секрет неотразимости

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.10.2019 - 10:42
"Чувствуешь себя богиней": обворожительная Тодоренко раскрыла секрет неотразимости
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая предстала в эффектном образе

Регина Тодоренко знает секрет, как молниеносно превратиться из уставшей молодой мамочки в эффектную и сексапильную женщину-вамп. Она открыто говорит с поклонниками на своей странице в соцсети о тяготах славы и материнства, а также не боится показаться без макияжа. Всегда улыбчивая и позитивная ведущая с удовольствием делится своей философией и жизненным опытом с подписчиками в instagram и всегда получает от них обратную связь. На сей раз Регина решила поделится собственным рецептом преображения и уверенности в себе.

Ведущая порассуждала о связи осознания собственной неотразимости, позитивных изменений в жизни и восприятии окружающих. Свои философские раздумья она сопроводила эффектным фото – Регина позирует с ярким макияжем и аккуратной укладкой.

"Как же важно чувствовать себя красивой. Когда ты чувствуешь себя богиней, все видят тебя именно такой и наоборот, когда ты как, люди моментально унюхивают твое настроение. Для того, чтобы притянуть добро, необходимо пахнуть добром. - Цитаты великих. Ну, правда ведь?" - поинтересовалась звезда "Орла и Решки".

&quot;Чувствуешь себя богиней&quot;: обворожительная Тодоренко раскрыла секрет неотразимости

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники оценили не только слова, но и образ Регины, о чем поспешили сообщить ей под постом.

  • Це так точно. Пахнути щастям
  • Я просто тебя обожаю, Регин
  • Какие выразительные глаза
  • Регина, какая ж ты красивая. Топалову повезло безумно, он вообще сам осознает, что такая, как Регина, стала его женой. Шучу, будьте счастливы! Обожаю вас обоих!
  • Красотка
  • Региночка, ты классная
  • Регина, ты крутая
  • Ти дуже красива
  • Божественно хороша!
  • Да, правда. Улыбнешься ты - улыбнутся тебе, мир-зеркало!

Скриншот комментариев

Напомним, что Регина Тодоренко очаровала нежным фото с мужем Владом Топаловым.

"Красивая пара": стильные Тодоренко и Топалов блистали на красной дорожке Мечтательная Регина Тодоренко показала постельное фото в необычном месте
Новости Украины Регина Тодоренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь