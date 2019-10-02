"Чувствуешь себя богиней": обворожительная Тодоренко раскрыла секрет неотразимости

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая предстала в эффектном образе

Регина Тодоренко знает секрет, как молниеносно превратиться из уставшей молодой мамочки в эффектную и сексапильную женщину-вамп. Она открыто говорит с поклонниками на своей странице в соцсети о тяготах славы и материнства, а также не боится показаться без макияжа. Всегда улыбчивая и позитивная ведущая с удовольствием делится своей философией и жизненным опытом с подписчиками в instagram и всегда получает от них обратную связь. На сей раз Регина решила поделится собственным рецептом преображения и уверенности в себе.

Ведущая порассуждала о связи осознания собственной неотразимости, позитивных изменений в жизни и восприятии окружающих. Свои философские раздумья она сопроводила эффектным фото – Регина позирует с ярким макияжем и аккуратной укладкой.

"Как же важно чувствовать себя красивой. Когда ты чувствуешь себя богиней, все видят тебя именно такой и наоборот, когда ты как, люди моментально унюхивают твое настроение. Для того, чтобы притянуть добро, необходимо пахнуть добром. - Цитаты великих. Ну, правда ведь?" - поинтересовалась звезда "Орла и Решки".

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники оценили не только слова, но и образ Регины, о чем поспешили сообщить ей под постом.

Це так точно. Пахнути щастям

Я просто тебя обожаю, Регин

Какие выразительные глаза

Регина, какая ж ты красивая. Топалову повезло безумно, он вообще сам осознает, что такая, как Регина, стала его женой. Шучу, будьте счастливы! Обожаю вас обоих!

Красотка

Региночка, ты классная

Регина, ты крутая

Ти дуже красива

Божественно хороша!

Да, правда. Улыбнешься ты - улыбнутся тебе, мир-зеркало!

Скриншот комментариев

Напомним, что Регина Тодоренко очаровала нежным фото с мужем Владом Топаловым.