"Чувствуешь себя богиней": обворожительная Тодоренко раскрыла секрет неотразимости

Ведущая предстала в эффектном образе
Регина Тодоренко знает секрет, как молниеносно превратиться из уставшей молодой мамочки в эффектную и сексапильную женщину-вамп. Она открыто говорит с поклонниками на своей странице в соцсети о тяготах славы и материнства, а также не боится показаться без макияжа. Всегда улыбчивая и позитивная ведущая с удовольствием делится своей философией и жизненным опытом с подписчиками в instagram и всегда получает от них обратную связь. На сей раз Регина решила поделится собственным рецептом преображения и уверенности в себе.
Ведущая порассуждала о связи осознания собственной неотразимости, позитивных изменений в жизни и восприятии окружающих. Свои философские раздумья она сопроводила эффектным фото – Регина позирует с ярким макияжем и аккуратной укладкой.
"Как же важно чувствовать себя красивой. Когда ты чувствуешь себя богиней, все видят тебя именно такой и наоборот, когда ты как, люди моментально унюхивают твое настроение. Для того, чтобы притянуть добро, необходимо пахнуть добром. - Цитаты великих. Ну, правда ведь?" - поинтересовалась звезда "Орла и Решки".
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Поклонники оценили не только слова, но и образ Регины, о чем поспешили сообщить ей под постом.
Скриншот комментариев
Напомним, что Регина Тодоренко очаровала нежным фото с мужем Владом Топаловым.