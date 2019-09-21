"В такой позе встречаю Влада": Тодоренко позабавила безудержным весельем с Топаловым

Пара показала забавные танцевальные па
Регина Тодоренко и Влад Топалов – молодые и энергичные родители, которые не привыкли сидеть на месте. Так, Влад стал соведущим своей жены в ее обновленном формате шоу "Пятница с Региной", и теперь они проводят вместе буквально 24 часа в сутки. Звездная пара не оставляет поклонников равнодушными: их фото и сториз в instagram всегда выходят смешными и забавными, а частые призвания в чувствах друг другу – трогательными и искренними. Позитивные Влад и Регина наведались на шоу "Вечерний Ургант" и рассказали о буднях молодых родителей, а также станцевали на глазах у зрителей. Они с удовольствием поделились забавными совместными фото в instagram.
Регина выбрала шелковое платье-мини с резинкой на талии трендового оттенка мангового мохито. Она дополнила образ крупными золотыми серьгами-кольцами, а волнистые волосы сделала еще более объемными. Влад пришел в сером костюме, черной футболке и предпочел черные лаковые лоферы.
На одном из снимков из закулисья Влад бережно обнимает жену за талию. Регина прокомментировала в подписи свое эмоциональное поведение во время записи передачи.
Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)
"Я, как обычно, весь эфир ржу как лошадь. Сорри, ребят, это, наверное, образ жизни такой или гормональная истерика", - с юмором призналась она.
Также звезда "Орла и Решки" показала забавные танцы, которые устроила вместе с мужем прямо в студии.
"Пятничный вечер. В такой позе я обычно встречаю ВМ (Влада Топалова) с работы, а он, в свою очередь, своими хаотичными движениями выражает радость. Или фото под названием "Бабушка приехалаааа", - оставила ведущая подпись к веселым кадрам.
Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)
В комментариях поклонники пары не удержались от комплиментов – они похвалили Валада и Регину за позитив, которые те буквально излучают.
Скриншот комментариев
Ранее Регина Тодоренко оригинально поздравила девятимесячного сына и пожаловалась на нелегкие родительские будни.