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"В такой позе встречаю Влада": Тодоренко позабавила безудержным весельем с Топаловым

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.09.2019 - 10:59
"В такой позе встречаю Влада": Тодоренко позабавила безудержным весельем с Топаловым
Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Пара показала забавные танцевальные па

Регина Тодоренко и Влад Топалов – молодые и энергичные родители, которые не привыкли сидеть на месте. Так, Влад стал соведущим своей жены в ее обновленном формате шоу "Пятница с Региной", и теперь они проводят вместе буквально 24 часа в сутки. Звездная пара не оставляет поклонников равнодушными: их фото и сториз в instagram всегда выходят смешными и забавными, а частые призвания в чувствах друг другу – трогательными и искренними. Позитивные Влад и Регина наведались на шоу "Вечерний Ургант" и рассказали о буднях молодых родителей, а также станцевали на глазах у зрителей. Они с удовольствием поделились забавными совместными фото в instagram.

Регина выбрала шелковое платье-мини с резинкой на талии трендового оттенка мангового мохито. Она дополнила образ крупными золотыми серьгами-кольцами, а волнистые волосы сделала еще более объемными. Влад пришел в сером костюме, черной футболке и предпочел черные лаковые лоферы.

На одном из снимков из закулисья Влад бережно обнимает жену за талию. Регина прокомментировала в подписи свое эмоциональное поведение во время записи передачи.

&quot;В такой позе встречаю Влада&quot;: Тодоренко позабавила безудержным весельем с Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Я, как обычно, весь эфир ржу как лошадь. Сорри, ребят, это, наверное, образ жизни такой или гормональная истерика", - с юмором призналась она.

Также звезда "Орла и Решки" показала забавные танцы, которые устроила вместе с мужем прямо в студии.

"Пятничный вечер. В такой позе я обычно встречаю ВМ (Влада Топалова) с работы, а он, в свою очередь, своими хаотичными движениями выражает радость. Или фото под названием "Бабушка приехалаааа", - оставила ведущая подпись к веселым кадрам.

&quot;В такой позе встречаю Влада&quot;: Тодоренко позабавила безудержным весельем с Топаловым

&quot;В такой позе встречаю Влада&quot;: Тодоренко позабавила безудержным весельем с Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В комментариях поклонники пары не удержались от комплиментов – они похвалили Валада и Регину за позитив, которые те буквально излучают.

  • Регина, вы супер!
  • Какие вы классные
  • Классные
  • Вы позитивные до беспредела. Это круто, обожаю вашу пару. С вами всегда настроение огонь
  • Искренние, открытые, позитивные
  • Веселая и позитивная семья
  • Они нашли друг друга
  • Какие вы клевые!
  • Вы супер
  • Вы оба такие классные и такие разные! Лед и Пламя
  • Мишутке повезло с родителями
  • Когда муж и жена на одной волне

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко оригинально поздравила девятимесячного сына и пожаловалась на нелегкие родительские будни.

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Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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