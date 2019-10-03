Як статуеточка! Тодоренко в ультракороткому платті полонила стрункою фігурою

Ведуча постала перед шанувальниками в сміливому образі
Працездатності енергійної популярної ведучої Регіни Тодоренко можна тільки позаздрити – вона знімає кілька авторських проектів, які користуються успхом в аудиторії, бере участь в різних рекламних кампаніях і при цьому намагається відмінно виглядати і приділяти увагу чоловікові Владу Топлову і синочкові Майклу. Нещодавно зірка "Орла і Решки" поміркувала про важливість перевтілення і показала, як вміє розкішно виглядати незважаючи на хронічний недосип і катастрофічний брак часу на себе. Більш того, Регіна приміряла вечірній образ не просто так – вона отримала російську премію "ТЕФІ" в категріям "Краще ранкове шоу" за свій проект про дітей "Регіна +1". Фото розкішного образу зірка поділилася в Instagram.
Щаслива Регіна буквально закидала фотоблог знімками та відео свого святкового лука. А їй дійсно було, що показати! Вона вибрала для виходу в світ чорне оксамитове плаття-міні зі знімними атласними рукавами-буфами на резинці і широким поясом, прикрашеним каменями на пряжці.
Зірка доповнила образ босоніжками чорно-корчневыми відкритими босоніжками і масивними сережками-кільцями і витонченої сріблястим ланцюжком-кольє. Природний макіяж і гладко укладене волосся стали завершальним акордом лука.
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Шанувальники поспішили оцінити образ Реґіни і залишилися в захваті.
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Регіна записала відеозвернення, в якому подякувала чоловіку і сину, адже без них би її шоу не відбулося. "Синку, спасибі тобі! Ця статуетка твоя! З твоїм народженням з'явилося шоу "Регіна +1", - залишила вона підпис під емоційними роликами.
Також ведуча і опублікувала кілька кумедних знімків.Вона позує на вулиці, накинувши поверх вечірнього вбрання стильне сіре пальто. На одному знімку в деталях можна розглянути її стрункі ніжки і елегантні босоніжки, а на іншому - зірка закумедно поглинає бутерброд. "Підготовка повним ходом", - кумедно підписала вона кадр.
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Раніше Тодоренко в напівпрозорому вбранні умзворушила романтичним фото з чоловіком.