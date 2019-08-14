Стала седой: MARUV удивила неожиданной сменой имиджа

MARUV (Анна Корсун) не перестает восхищать поклонников своими “хищными перевоплощениями”. При этом каждый раз это что-то очень откровенное и неожиданное. Отметим, что недавно MARUV показала бэкстейдж-фото со съемок нового видеоальбома! При этом в рамках съемок Корсун появляется в откровенном облегающем комбинезоне, лежа в открытом багажнике авто. Более того, съемка проходила ночью!

Теперь же у Корсун появился новый инфоповод. Скандальная певица стала одной их участниц нового сезона популярного шоу Танці з зірками, который стартует уже этой осенью. Для промо кампании нового сезона MARUV снялась в откровенной фотосессии. При этом в новой съемке Аня появилась в неожиданном образе. Так, певица немного сменила имидж.

На новых опубликованных фото MARUV позирует с непривычной прической - с седыми волосами! При этом волосы уложены в прическу в стиле 20-х годов прошлого века - волны, а также шпильки.

Стильная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Также эффектный образ певицы дополняет насыщенный макияж смоки-айс. Наряд - привычный комбинезон с анималистичным принтом. А также с лаковым боди.

Поклонники исполнительницы поспешили прокомментировать ее новые фото и перевоплощение:

“Самая лучшая участница”

“Богиня! Уверена, ты порвешь всех”

“Просто без комментариев, шикарная как всегда”

“Ты просто огонь женщина танцы тебе к лицу!”

“Такая трогательная! Но, все-таки с другой планеты!”

“Красивая до безумия”

“Мне кажется я знаю кто выиграет этот сезон”

“Когда решила сделать колаб со стилистами 20х годов 20-го столетия”

Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее эпатажная MARUV взорвала сеть "латексными" фото. Певица показала серию супероткровенных фото, сделанных во время съемок нового клипа.