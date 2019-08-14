Стала сивою: MARUV здивувала несподіваною зміною іміджу

Корсун знов інтригує майбутньою участю в Танцях з зірками
MARUV (Анна Корсун) не перестає дивувати шанувальників своїми "хижими перевтіленнями". При цьому кожен раз це щось дуже відверте і несподіване. Зазначимо, що нещодавно MARUV показала бекстейдж-фото зі зйомок нового відеоальбому! При цьому в рамках зйомок Корсун з'являється у відвертому облягаючому комбінезоні, лежачи у відкритому багажнику авто. Більш того, зйомка проходила вночі!
Тепер же у Корсун з'явився новий інфопривід. Скандальна співачка стала однією з учасниць нового сезону популярного шоу Танці з зірками, який стартує вже цієї осені. Для промо-кампанії нового сезону MARUV знялася у відвертій фотосесії. При цьому в новій зйомці Аня з'явилася в несподіваному образі. Так, співачка дещо змінила імідж.
На нових опублікованих фото MARUV позує з незвичною зачіскою - з сивим волоссям! При цьому волосся покладені в зачіску в стилі 20-х років минулого століття - хвилі, а також шпильки.
Стильна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Також ефектний образ співачки доповнює насичений макіяж смокі-айс. Наряд - звичний комбінезон з анімалістичним принтом. А також з лаковим боді.
Шанувальники виконавиці поспішили прокоментувати її нові фото і перевтілення:
Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial
Нагадаємо, раніше епатажна MARUV підірвала мережу "латексними" фото. Співачка показала серію супервідвертих фото, зроблених під час зйомок нового кліпу.