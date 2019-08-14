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Стала сивою: MARUV здивувала несподіваною зміною іміджу

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Корсун знов інтригує майбутньою участю в Танцях з зірками

MARUV (Анна Корсун) не перестає дивувати шанувальників своїми "хижими перевтіленнями". При цьому кожен раз це щось дуже відверте і несподіване. Зазначимо, що нещодавно MARUV показала бекстейдж-фото зі зйомок нового відеоальбому! При цьому в рамках зйомок Корсун з'являється у відвертому облягаючому комбінезоні, лежачи у відкритому багажнику авто. Більш того, зйомка проходила вночі!

Тепер же у Корсун з'явився новий інфопривід. Скандальна співачка стала однією з учасниць нового сезону популярного шоу Танці з зірками, який стартує вже цієї осені. Для промо-кампанії нового сезону MARUV знялася у відвертій фотосесії. При цьому в новій зйомці Аня з'явилася в несподіваному образі. Так, співачка дещо змінила імідж.

На нових опублікованих фото MARUV позує з незвичною зачіскою - з сивим волоссям! При цьому волосся покладені в зачіску в стилі 20-х років минулого століття - хвилі, а також шпильки.

Стильна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Також ефектний образ співачки доповнює насичений макіяж смокі-айс. Наряд - звичний комбінезон з анімалістичним принтом. А також з лаковим боді.

Шанувальники виконавиці поспішили прокоментувати її нові фото і перевтілення:

  • "Найкраща учасниця"
  • “Богиня! Впевнена, ти порвеш всіх"
  • "Просто без коментарів, шикарна як завжди"
  • "Ти просто вогонь жінка танці тобі до лиця!"
  • “Така зворушлива! Але, все-таки з іншої планети!"
  • "Гарна до нестями"
  • "Мені здається, я знаю хто виграє цей сезон"
  • "Коли вирішила зробити колаб зі стилістами 20х років 20-го століття"

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, раніше епатажна MARUV підірвала мережу "латексними" фото. Співачка показала серію супервідвертих фото, зроблених під час зйомок нового кліпу.

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