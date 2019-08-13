"Рианна отдыхает": MARUV пленила соблазнительным бэкстейдж-фото с шоу Танці з зірками

Соблазнительная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV стала одной из участниц нового сезона Танці з зірками

MARUV (Анна Корсун) не перестает удивлять поклонников откровенными образами и чувственными съемками. Отметим, что буквально прошедшей ночью украинская исполнительница удивила многотысячную армию поклонников ночной съемкой! При этом MARUV позировала в облегающем “хищном” комбинезоне с лаковыми вставками, в багажнике автомобиля! Певица заинтриговала поклонников новым видеоальбомом.

На этом приятные новости от Корсун не закончились. Так, на своей instagram-страничке исполнительница опубликовала целый фотоальбом новых кадров, на которых также позирует в облегающем сексуальном наряде из черного латекса, в приглушенном свете, на фоне блестящей стены и лампочек.

“Бэкстейдж со съемки Танці з зірками”, - подписала серию кадров MARUV.

Соблазнительная MARUV в латексном костюме (фото: instagram.com/maruvofficial)

Таким образом певица еще раз напомнила поклонникам, что стала одной из участниц нового сезона популярного проекта Танці з зірками на телеканале “1+1”.

Так, главный символ взрывного сезона прикатился к певице MARUV, которая готова была принять эстафету и пообещала всем встретиться на паркете. Артистка передала эстафету дальше популярному певцу Полиграф Шарикоff, более известному как Серега.

Поклонники MARUV поспешили прокомментировать ее новые фото:

“Богиня, очень жду танцев! Уверена, что вы всех там выиграете”

“Самая лучшая, мі любим тебя”

“Рианна отдыхает”

“Все! Я знаю, за кого я буду болеть в этом сезоне!”

“Вот и победительница! Какая же шикааарная”

“Настолько сильно осень мы ещё не ждали”

“Ждём с победой свою Королеву!”

“Из космоса”

“Красотка, вы всех там выиграете очень ждем”

Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial

Соблазнительная MARUV в латексном костюме (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее эпатажная MARUV взорвала сеть "латексными" фото. Певица показала серию супероткровенных фото, сделанных во время съемок нового клипа.

Кстати, ранееMARUV в образе сексапильной полицейской соблазнила эпатажным фотосетом. Она позировала вместе со своим герлз-балетом.