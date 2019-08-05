ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Очень вкусно!" Эпатажная MARUV взорвала сеть "латексными" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.08.2019 - 13:27
"Очень вкусно!" Эпатажная MARUV взорвала сеть "латексными" фото
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица показала серию супероткровенных фото, сделанных во время съемок нового клипа

Дерзкая и провокативная MARUV (Анна Корсун) на днях представила новый клип на песню "Между нами", который уже успел собрать более 1 млн просмотров! Певица решила не томить поклонников в ожидании, а показать в деталях яркие образы, которые можно наблюдаать в ее видеоработе. Она буквально завалила Instagram грячими снимками, сделанными в перерывах между съемочным процессом.

"Латексная гейша" с откровенным шоу-балетом позировала на столе в оригинальном кимоно с высокими вырезами до талии, оголив аппетитные бедра. Она примает пикантные и супероткровенные позы, позволяющие оценить все достоинства фигуры девушки. Азатская атрибутика в кадре лишь добавляет "перчинки" атмосферному фотосету.

"Между нами" уже набрал свой первый 1 миллион просмотров! Всем зрителям спасибо большое!" - поделилась Анна радостной новостью.

 

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Под фото скопилось множество восторженных откликов. Поклонники пришли восторг от "латексной гейши" и ее герлз-балета.

&quot;Очень вкусно!&quot; Эпатажная MARUV взорвала сеть &quot;латексными&quot; фото

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

  • Нереальная
  • Поздравляю! Клип класс, образ крутяк
  • Нереально красивая
  • Это пушка!
  • Бесподобна! Великолепна! Очень вкусно!
  • Романтичная Гейша!
  • Просто АГОНЬ
  • Бомба
  • Огонь! У тебя очень классный образ в клипе!
  • Томительно - сладкая!
  • Браво! Марув жжет!
  • Шикарно
  • Поздравляю! Образ и фото - вау, клип огонь
  • Ну, просто Bang
  • Я этот клип раз 100 посмотрела. Он просто шикарный. Моя любовь!
 

Скриншот комментариев

Напомним, MARUV поделилась результатами горячего фотосета в купальнике.  Певица отдохнула с мужем в живописной Албании.

Кстати, MARUV в образе сексапильной полицейской соблазнила эпатажным фотосетом. Она позировала вместе со своим герлз-балетом.

"Не худей больше": MARUV поразила формами в бикини Эротика и танцы на пилоне: MARUV засыпала сеть откровенными фото с концерта в Киеве
Новости Украины MARUV
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь