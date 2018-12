"Стала другим человеком": Алла Костромичева прокомментировала победу участницы ТМПУ

Я долго думала, что написать, но видео говорит само за себя! За время проекта Яна стала другим человеком, показала свою работоспособность и профессионализм, доказала, что готова пройти через любые трудности и преодолеть все слабости ради карьеры модели и победила, победила, в первую очередь, себя. Спасибо @andriiolenych за эти невероятные воспоминания в таком прекрасном оформлении.

A post shared by Alla Kostromichova (@alla) on Dec 28, 2018 at 12:03pm PST