"Стала другим человеком": Алла Костромичева прокомментировала победу участницы ТМПУ

Фото: Алла Костромичева (instagram.com/alla)

Яна Кутишевская в финале шоу вырвала победу у Кати Польченко

Алла Костромичева, известная модель и судья шоу Топ-модель по-украински на своей официальной страничке в Instagram прокомментировала победу Яны Кутишевской. Она поделилась специально смонтированным видеороликом, на котором они вдвоем с Яной прогуливаются по Нью-Йорку.

Напомним, что по условиям шоу, одним из главных призов победителя должна была стать поездка в США.

Видео: instagram.com/alla

"Я долго думала, что написать, но видео говорит само за себя! За время проекта Яна стала другим человеком, показала свою работоспособность и профессионализм, доказала, что готова пройти через любые трудности и слабости ради карьеры модели и победила, победила, в первую очередь, себя", - написала Алла под видео.

Стоит сказать, что на страничке в Instagram Яна Кутишевская получила массу поздравлений, от поклонников, которые верили в ее победу.

Скриншот: Комментарии на страничке Яны Кутишевской (instagram.com/yana_kutishevskaya)

"Поздравляю";

"Боже, как я рада что ты победила";

"Умничка";

"С победой, крошка";

"С победой!";

" Янусик, солнышко, счастье то какое, поздравляю тебя с победой, всё-таки не даром держала кулачки за тебя, умничка, иди только вперёд, всего тебе самого наилучшего, люблю";

"ХЭЭЭЭЭЙ, я видела тебя в жизни и это говорила уже, но скажу ещё раз, ты крутая!!! ты достойна победы, продолжай в том же духе", - поздравили подписчики победительницу.

Стоит напомнить, что как только судьи шоу выбрали своих главных фаворитов на финал, поклонники проекта резко отозвались о выборе и заявили о своем несогласии с мнением экспертов. Об этом они написали в Instagram под одной из последних публикаций Аллы Костромичевой.

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