"Новый состав ВИА Гра": Плакидюк, Ефросинина и Гресь заинтриговали совместным фото

фото: Соня Плакидюк (instagram.com/moi_sofism)

Соня Плакидюк сравнила их трио с популярной украинской поп-группой

На своей страничке в Instagram известный украинский фотограф и судья шоу Топ-модель по-украински Соня Плакидюк разместила интригующее фото. На нем она позирует с популярной ведущей и меценаткой Машей Ефросининой, и Аней Гресь - актрисой юмористического шоу Мамахохотала и сериала Кураторы.

Фото: С лева на право: Аня Гресь, Маша Ефросинина, Соня Плакидюк, (instagram.com/moi_sofism)

"У нас тут случайно получился великолепный #новыйсоставВиаГры. Ну разве мы не пупсики, а?", - шуточно подписала фото Соня Плакидюк.

Скриншот: Пост Сони Плакидюк (instagram.com/moi_sofism)

Фанаты тут же оценили юмор Сони, и прокомментировали под фото:

Скриншот: Комментарии к посту Сони Плакидюк (instagram.com/moi_sofism)

"Рыжульки рулят";

"Невероятно, мои три любимые девушки на одном фото! Вы действительно замечательно смотритесь! Шутки-шутками, но я бы пришел на концерт вашего трио";

"И что же это будет за хит?";

"Пупсики? Нееет, вы взрослые, красивые, я ещё уверена, что и умные, женщины";

"Слева прям Ума Турман";

"Огонь состав";

"Пупсики! Пупсяшки! Как не просклоняй это слово - Вы великолепны".

Не обошлось без комментариев и самих участниц фото.

"Надо срочно приступать к написанию песни", - написала Аня Гресь.

А коллега по шоу Топ-модель по-украински, ведущий и модельный скаут Сергей Никитюк, предложил еще один вариант названия группы.

Группа "Потенция", - написал он в комментариях, на что Соня Плакидюк и Аня Гресь отреагировали смеющимися смайликами.

На своей страничке в Instagram Аня Гресь тоже разместила это фото, и решив продолжить шутку Сони, подписала кадр в том же духе.

Скриншот: Пост Ани Гресь (instagram.com/anya_gres)

"Оцени новый состав группы «ВиаГра» от 1 до 10", - написала Аня под фото.

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Напомним, ранее участник Топ-модели по-украински снялся в пикантном фотосете с известной певицей.

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