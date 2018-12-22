"Разочарована": фаны раскритиковали финалистов "Топ-модель по-украински"

Фото: "Топ-модель по-украински" (Новый канал)

В сети активно протестуют против выбора судей

Известный fashion-проект "Топ-модель по-украински" подходит к концу. Судьи шоу выбрали своих главных фаворитов, однако поклонники проекта не согласны с их мнением. Об этом они написали в Instagram под одной из последних публикаций Аллы Костромичевой, которая является украинской супермоделью и судьей шоу.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/alla

"Если судьи считают, что Катя — модель нового поколения, то я разочарована в ТМПУ!!! Ругаться матом, показывать факи участникам и зрителям, ржать как сумасшедшая и бить Сукача, зная что он джентльмен, который не намерен дать по ее красной роже, это нормально? Это модель нового поколения? А если она победит, то зрители разочаруются в ТМПУ и смотреть это шоу никто не будет!" – пишет одна из разъяренных фанаток шоу.

"Катя неприятная, лживая! В финале должна была быть Юля!" — пишет пользователь под ником helenyurykina.

"Дима должен был быть, а не Катя. Ну прям кошмар какой-то, не смотрю больше это шоу, фууууу", – жалуется поклонница.

"Это просто комедия, выгнали Юлю и Диму, которые, действительно, заслуживают финала, а оставили двух флопниц деревянных. Ну если Яна еще на что-то способна, из-за своего необычного лица, и хоть каких-то изменений (в плане тренировки хотя бы и т. д.), то Катя — это вообще полный флоп. Вроде, передача называется не топ-клоун. Алла, Вас в России очень любят и уважают за Ваш талант, но даже у меня складывается впечатление, что вы (все жюри) тянете определенных людей, и топите настоящие таланты. Я до сих пор не могу положить ума, как вы выгнали Юлю? Как? Она была фаворитом недели", — недоумевает пользователь.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/alla

17 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 21 декабря 2018 на "Новом канале", шоу покинул Дмитрий. Поэтому в финале будут Яна и Катя. 17 выпуск шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон стал последним выпуском перед финалом. Хотя для Дмитрия это тоже победа - он стал лучшим парнем на проекте, но покидает проект Дмитрий не впервые. Его уже признали худшим, но во время недели нарушений эксперты решили вернуть парня.

Напомним, что трансгендер из Топ-модель по-украински рассказала о смене пола.

Ранее мы публиковали 16 выпуск 2 сезона шоу Топ-модель по-украински.