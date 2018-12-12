Трансгендер из Топ-модель по-украински о смене пола: Было очень страшно

Фото: Софи Беридзе (instagram.com/sofiberidze)

Девушка поделилась своими воспоминаниями о времени, когда она решила сменить пол

Во втором сезоне реалити-шоу Топ-модель по-украински принимала участие яркая и необычная учстница - девушка-трансгендер из Грузии Софи Беридзе. В интервью Beauty.ua модель рассказала о том, как и когда пришла к решению сменить пол, как это восприняли ее родные и друзья и с какими трудностями пришлось столкнуться.

По словам Софи, надежда на другую жизнь появилась у нее в 14 лет, когда она узнала о понятии трансгендерности. Тогда Беридзе еще была парнем. На принятие решения все же измениться понадобилось два года.

"В 14 лет я не знала, доживу ли до 18, потому что не имела понятия, как я могу изменить свою жизнь. Именно в этом возрасте я впервые узнала о существовании трансгендеров благодаря истории с Мисс Вселенная (финалистка отбора на Мисс Вселенная Канады Дженна Талакова – прим. ред.), которую дисквалифицировали из-за того, что она родилась мальчиком. Тогда мой мир перевернулся, и я поняла, что у меня есть шанс прожить совершенно другую жизнь и стать тем человеком, которым я являюсь. Два года я изучала в интернете все плюсы и минусы гормональной терапии, я знаю о ней все. И в 16 я начала принимать гормональные таблетки. Сейчас мне хочется сказать тому 14-летнему мальчику, что все будет хорошо. Посмотри, кем ты станешь", - поделилась девушка.

Фото: Софи Беридзе (instagram.com/sofiberidze)

Она отметила, что решиться на изменения было очень сложно из-за страха неприятия близкими и проблем в обществе.

"Перед тем, как начать пить таблетки, я начиталась много отзывов трансгендеров, которые уже изменили свой пол. Они писали, что их бросили друзья, близкие, они остались одни, их нигде не берут на работу. Из-за гормонов многие впадают в депрессию, садятся на наркотики и из-за этого умирают. Чтобы подготовиться морально, мне понадобилось два года. За первый год я поняла, что я этого хочу и буду к этому стремиться. Второй год мне потребовался, чтобы решиться, потому что мне было очень страшно. Эти два года никто не знал о моем выборе, я все скрывала", - рассказала Софи.

Как оказалось, ее страхи не были беспочвенными и пришлось пережить тяжелый период.

"Когда я начала меняться, в первый же месяц я рассказала об этом своим близким друзьям. Все они меня бросили, и этот удар стал одним из самых сильных в моей жизни. Около полугода я беспрерывно плакала. Сейчас некоторые из старых друзей пытаются наладить отношения, но я никогда не открою им дверь в свою жизнь. Если человек от меня отвернулся, я его больше никогда не приму", - говорит Беридзе.

Фото: Софи Беридзе (instagram.com/sofiberidze)

Родные также не сразу поняли и поддержали девушку в этом важном решении, однако со временем все наладилось.

"Через 4-5 месяцев после начала гормональной терапии мне пришлось рассказать о своем решении сестре, а затем и родителям, потому что мое тело уже начало меняться. И потом началось… Каждый раз эту историю рассказывать все сложнее, и мне кажется, что из-за этого она начинает обесцениваться.

Сейчас у меня отличные отношения с родителями, потому что они меня очень сильно любят, а я люблю их. Я все делаю ради своих родителей и все мои цели поставлены ради них. Хочу стать знаменитой и красивой, чтобы они мной гордились. Хочу стать богатой, чтобы обеспечить им красивую старость. Потому что все, что у меня есть сейчас – это благодаря им", - поделилась участница шоу.

Фото: Софи Беридзе (instagram.com/sofiberidze)

При этом она не может сказать, что сейчас все прекрасно и она не сталкивается с неприятием себя, даже со стороны близких.

"Каждый мой день – это испытание. Этих случаев было настолько много, что мне сложно даже что-то выделить. Например, когда моя сестра только узнала о моем выборе, она от меня отказалась. Когда об этом узнала мама, она на целый год уехала и не общалась со мной. Даже сейчас я часто ловлю на себе косые взгляды людей, когда просто иду по улице. Я вижу эти взгляды и мне всегда нужно время, чтобы переварить их и успокоиться", - отметила девушка.

Фото: Софи Беридзе (instagram.com/sofiberidze)

Но Софи не унывает и старается оставаться позитивной.

"Мне нравятся на этот счет слова Леди Гаги. Она говорила, что даже если от вас все отвернутся, с вами всегда останется один человек – это вы сами. Еще один способ избавиться от депрессии – посмотреть на ситуацию сверху, словно взлететь над Землей и увидеть планету с космоса. И понять, что твоя проблема – это мелочь по сравнению с тем, что творится в мире", - считает она.

Беридзе также сообщила, что очень хочет сделать необходимую пластику, однако пока что у нее не хватает для этого денег.

Напомним, трансгендерная певица Зианджа, которая недавно рассказала о своем первом романе, жестко ответила украинским комикам на шутки, которые появились о ней в шоу "Лига смеха" и "Квартал 95". Кроме того, она пристыдила артистов, которые продолжают посещать подобные мероприятия и высказала мнение, популяризируя гомофобию, им не стоит надеяться на карьеру в Европе или Америке.

Мы также писали о том, что украинская певица-трансгендер, участница Голосу країни 8 Зианджа, которая раньше была известна под именем Борис Апрель, рассказала о других звездах ЛГБТ. Так, отвечая на вопрос ведущего, есть ли еще известные артисты, которые наверняка ЛГБТ, Зианджа дала утвердительный ответ и отметила, что таких немало.

Кроме того, она призналась, как родители отреагировали на ее стиль жизни и какие у них сейчас отношения.

Видео: РБК-Украина