"Стала іншою людиною": Алла Костромічева прокоментувала перемогу учасниці ТМПУ

Фото: Алла Костромічева (instagram.com/alla)

Яна Кутішевска у фіналі шоу вирвала перемогу у Каті Польченко

Алла Костромічева, відома модель і суддя шоу Топ-модель по-українськи на своїй офіційній сторінці в Instagram прокоментувала перемогу Яни Кутішевскої. Вона поділилася спеціально змонтованим відеороликом, на якому вони удвох з Яною прогулюються по Нью-Йорку.

Нагадаємо, що за умовами шоу, одним з головних призів переможця повинна була стати поїздка в США.

Відео: instagram.com/alla

"Я довго думала, що написати, але відео говорить саме за себе! За час проекту Яна стала іншою людиною, показала свою працездатність і професіоналізм, довела, що готова пройти через будь-які труднощі і слабкості заради кар'єри моделі і перемогла, перемогла, в першу чергу, себе", - написала Алла під відео.

Варто сказати, що на сторінці в Instagram Яна Кутішевска отримала безліч привітань, від прихильників, які вірили в її перемогу.

Скріншот: Коментарі на сторінці Яни Кутішевскої (instagram.com/yana_kutishevskaya)

"Вітаю";

"Боже, як я рада що ти перемогла";

"Розумниця";

"З перемогою, крихітка";

"З перемогою!";

" Янусик, сонечко, щастя то яке, вітаю тебе з перемогою, все-таки не дарма тримала кулачки за тебе, розумничка, йди тільки вперед, всього тобі самого найкращого, люблю";

"ХЭЭЭЭЭЙ, я бачила тебе в житті і це вже говорила, але скажу ще раз, ти крута!!! ти гідна перемоги, продовжуй в тому ж дусі", - привітали підписники переможницю.

Варто нагадати, що як тільки судді шоу вибрали своїх головних фаворитів на фінал, шанувальники проекту різко відгукнулися про вибір і заявили про свою незгоду з думкою експертів. Про це вони написали в Instagram під однією з останніх публікацій Алли Костромічевої.

Нагадаємо, що трансгендер з Топ-модель по-українськи розповіла про зміну статі.

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