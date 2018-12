"Стала іншою людиною": Алла Костромічева прокоментувала перемогу учасниці ТМПУ

Я довго думала, що написати, але відео говорить саме за себе! За час проекту Яна стала іншою людиною, показала свою працездатність і професіоналізм, довела, що готова пройти через будь-які труднощі і подолати слабкості заради кар'єри моделі і перемогла, перемогла, в першу чергу, себе. Спасибі @andriiolenych за ці неймовірні спогади в такому прекрасному оформленні.

A post shared by Alla Kostromichova (@alla) on Dec 28, 2018 at 12:03pm PST