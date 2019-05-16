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"Терміново треба дочку": Потап у вишиванці зворушив мережу душевним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.05.2019 - 11:27
"Терміново треба дочку": Потап у вишиванці зворушив мережу душевним фото
Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Репер показав кадр з маленькою дівчинкою на руках

Сьогодні, у четвер, 16 травня в Україні широко відзначають День вишиванки. До свята приєдналися як рядові українці, так і зірки шоу-бізнесу, які з задоволенням публікують фото в національному вбранні. Так, одним з перших знімок у вишитій сорочці показав продюсер і репер Потап. Він розмістив в Instagram кадр з маленькою дівчинкою на руках, який зворушив шанувальників артиста.

Маленька красуня у вінку ніжно обіймає репера за шию, а він міцно притискає її до себе і щасливо посміхається. На Потапові – білосніжна вишиванка з орнаментом, виконаному блакитними, синіми і чорними кольорами. "Вишиванка", - залишив він красномовний хештег під постом.

Шанувальники артиста почали милуватися фото, відзначаючи, що продюсеру неймовірно йде бути батьком дівчинки, тому йому терміново потрібно подумати про доньку.

&quot;Терміново треба дочку&quot;: Потап у вишиванці зворушив мережу душевним фото

Потап з дитиною на руках (фото: Instagram.com/realpotap)

Особливо актуально ця рада звучав напередодні передбачуваного весілля Потапа і співачки Насті Каменських, про яке говорять інсайдери. Так, у пресу просочилася інформація про дату торжества і деякі подробиці наміченої події.

"Бажаю, щоб у вас була дочка", "Який милий!", "Вам надзвичайно личить!", "Миле фото. Я думаю, що якщо у Потапа народитися дочка, то він буде чудовим батьком", "Ви дуже красиві, Вам дійсно пасує донечка!", "Як же гарно Вам бути татом у дівчинки! Суперовий Потап з дивом на руках!", "Вам треба донька! Виглядаєте добрим і щасливим! Зі Святом!", "Олексій, Вам потрібно донечку, Андрійку сестричку, терміново! Діток від таких талановитих людей повинно бути багато!" - відзначали шанувальники.

Раніше Потап оцінив виконання Настею Кааменских знакового для неї хіта "Обіцяю".

До речі, Потап із сином Андрієм равеселили мережу сімейним знімком. Шанувальники назвали хлопчика "вдалою копією матусі".

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