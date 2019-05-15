"Удачная копия мамочки": Потап с сыном умилили кривляющимися фото

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники принялись спорить, на кого похож Андрей

Потап постоянно балует своих поклонников фото с 10-летним сыном Андреем. На instagram-страничке украинского рэпера можно увидеть, как отец и сын проводят время вместе. И проводят они его очень весело. К примеру, как это показал Потап на целой серии фото, опубликованных недавно.

Так, на серии снимков 38-летний Потап позирует с сыном Андреем. При этом отец и сын мило дурачаться – кривляются, снимая селфи.

"Морды", - лаконично подписал фото Потап.

Потап с сыном Андреем (фото: instagram.com/realpotap)

При этом поклонники рэпера поспешили его исправить, мол, не "морды", а "мордочки". Как всегда, в комментариях стали появляться "споры" о том, на кого же больше всего похож мальчик.

Все же большинство высказались, что Андрей похож на маму – Ирину Горовую.

"На маму похож мальчик"

"Сыночек - очень удачная копия мамочки!"

"Похож на маму"

"Это же надо так на маму быть похожим"

"Сына - просто копия папы в этом возрасте!"

"Видно, что родственнички))"

"С этого ракурса вы очень похожи"

"Как капли воды, одинаковые братаны"

"Очень симпатишные мордашки!"

"Практически одно лицо!!! Красавчики!!!"

"Прикольные мардашки получились"

"Разве это так? Это же мордашечки, милашечки"

"Кривляшки, хаха, прикольные такие"

"Самое лучшее фото, которые я видела!"

"Все пацаны любят кривляться!"

"Потаповцы))"

Потап с сыном Андреем (фото: instagram.com/realpotap)

Отметим, что Потап и продюсер Ирина Горовая развелись еще в 2014 году. О причинах расставания пара особенно не распространялась. Развод прошел очень тихо, без скандалов. Примечательно, что Потап и Ирина хорошо общаются до сих пор. Отец часто видит сына и проводит с ним время.

Тем временем в СМИ на данный момент активно обсуждают слухи о возможной свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая якобы должна состояться 23 мая. На эту новость отреагировала только пресс-служба Каменских. При этом в пресс-службе ни отрицают, ни подтверждают информацию. Потап пока что молчит.

Зато по последней информации стало известно, что свидетельницей на свадьбе может выступить Ирина Горовая! Более того, именно к предстоящем торжеству певица и рэпер так активно тренируются и худеют.