"Удачная копия мамочки": Потап с сыном умилили кривляющимися фото

Поклонники принялись спорить, на кого похож Андрей
Потап постоянно балует своих поклонников фото с 10-летним сыном Андреем. На instagram-страничке украинского рэпера можно увидеть, как отец и сын проводят время вместе. И проводят они его очень весело. К примеру, как это показал Потап на целой серии фото, опубликованных недавно.
Так, на серии снимков 38-летний Потап позирует с сыном Андреем. При этом отец и сын мило дурачаться – кривляются, снимая селфи.
"Морды", - лаконично подписал фото Потап.
Потап с сыном Андреем (фото: instagram.com/realpotap)
При этом поклонники рэпера поспешили его исправить, мол, не "морды", а "мордочки". Как всегда, в комментариях стали появляться "споры" о том, на кого же больше всего похож мальчик.
Все же большинство высказались, что Андрей похож на маму – Ирину Горовую.
Потап с сыном Андреем (фото: instagram.com/realpotap)
Отметим, что Потап и продюсер Ирина Горовая развелись еще в 2014 году. О причинах расставания пара особенно не распространялась. Развод прошел очень тихо, без скандалов. Примечательно, что Потап и Ирина хорошо общаются до сих пор. Отец часто видит сына и проводит с ним время.
Тем временем в СМИ на данный момент активно обсуждают слухи о возможной свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая якобы должна состояться 23 мая. На эту новость отреагировала только пресс-служба Каменских. При этом в пресс-службе ни отрицают, ни подтверждают информацию. Потап пока что молчит.
Зато по последней информации стало известно, что свидетельницей на свадьбе может выступить Ирина Горовая! Более того, именно к предстоящем торжеству певица и рэпер так активно тренируются и худеют.