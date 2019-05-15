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Даже Потап оценил: Настя Каменских довела до слез душевным исполнением нового хита (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.05.2019 - 13:56
Даже Потап оценил: Настя Каменских довела до слез душевным исполнением нового хита (видео)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап вновь оценил пост Насти

Настя Каменских в последнее время очень часто балует поклонников короткими видео со своих недавних выступлений. К примеру, не так давно украинская исполнительница давала небольшое выступление на одном из курортов Турции. Поэтому, скорее всего, опубликованное на ее instagram-страничке видео было сделано именно там. Однако не в этом суть дела…

Многотысячную армию поклонников Насти восхитило ее выступление. Так, на сцене яркая Каменских исполняет свой новый хит – украиноязычуню песню "Обіцяю". При этом если в оригинале композиция звучит более быстро, то Настя выполнила ее вживую медленно и очень трогательно.

Голос Насти звучит очень пронзительно. Кроме того, певица смогла в полной мере продемонстрировать свой шикарный вокал. Более того, исполнение было настолько трогательным, что в конце заплакала даже сама Настя.

К слову, выступление исполнительницы оценил также и Потап. Рэпер оставил в комментариях лишь три одинаковых смайлика с поднятыми вверх руками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#обіцяю

A post shared by NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Настя Каменских и песня "Обіцяю" (instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти поспешили оставить свои восхищенные отзывы. Многие отметили, что от такого исполнения у них мурашки по коже.

  • "Мурашки по коже от вашего исполнения"
  • "Очень трогательная и душевная песня"
  • "Настя, у вас такой красивый голос... побольше бы таких песен как в финале это песни. Очень красиво! А все эти "попы как у Ким" - не раскрывают ваш голос"
  • "Видно что влюбленна! И скоро он станет ее мужем!"
  • "Настя, ви еталон і краси і голосу) від пісень мурашки по шкірі))) Дякую за вашу творчість, яка надихає"
  • "Красивая!!! Даже не знаю,что лучше - внешность или голос?!"
  • "Красивый образ"
  • "Это очень красиво!"
  • "Ты большая умничка, такие как ты вдохновляют"
  • "Супер. Вы умничка. Очень талантливый человек"
  • "Теперь все невесты СНГ будут петь эту песню на свадьбе"
  • "Самая лучшая!"
  • "Аж мурашки пробежались"
  • "Да свадьбе быть с Потапом !!!Счастье видно в глазах аж искры летят у Насти)"

NK НАСТЯ КАМЕНСКИХ - ОБІЦЯЮ

Напомним, ранее Потап с сыном умилили кривляющимися фото. Очень многие поклонники отметили, что Андрей - "удачная копия мамочки".

Тем временем в СМИ на данный момент активно обсуждают слухи о возможной свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая якобы должна состояться 23 мая. На эту новость отреагировала только пресс-служба Каменских. При этом в пресс-службе ни отрицают, ни подтверждают информацию. Потап пока что молчит.

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Новости Украины Настя Каменских
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