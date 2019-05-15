Даже Потап оценил: Настя Каменских довела до слез душевным исполнением нового хита (видео)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап вновь оценил пост Насти

Настя Каменских в последнее время очень часто балует поклонников короткими видео со своих недавних выступлений. К примеру, не так давно украинская исполнительница давала небольшое выступление на одном из курортов Турции. Поэтому, скорее всего, опубликованное на ее instagram-страничке видео было сделано именно там. Однако не в этом суть дела…

Многотысячную армию поклонников Насти восхитило ее выступление. Так, на сцене яркая Каменских исполняет свой новый хит – украиноязычуню песню "Обіцяю". При этом если в оригинале композиция звучит более быстро, то Настя выполнила ее вживую медленно и очень трогательно.

Голос Насти звучит очень пронзительно. Кроме того, певица смогла в полной мере продемонстрировать свой шикарный вокал. Более того, исполнение было настолько трогательным, что в конце заплакала даже сама Настя.

К слову, выступление исполнительницы оценил также и Потап. Рэпер оставил в комментариях лишь три одинаковых смайлика с поднятыми вверх руками.

Настя Каменских и песня "Обіцяю" (instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти поспешили оставить свои восхищенные отзывы. Многие отметили, что от такого исполнения у них мурашки по коже.

"Мурашки по коже от вашего исполнения"

"Очень трогательная и душевная песня"

"Настя, у вас такой красивый голос... побольше бы таких песен как в финале это песни. Очень красиво! А все эти "попы как у Ким" - не раскрывают ваш голос"

"Видно что влюбленна! И скоро он станет ее мужем!"

"Настя, ви еталон і краси і голосу) від пісень мурашки по шкірі))) Дякую за вашу творчість, яка надихає"

"Красивая!!! Даже не знаю,что лучше - внешность или голос?!"

"Красивый образ"

"Это очень красиво!"

"Ты большая умничка, такие как ты вдохновляют"

"Супер. Вы умничка. Очень талантливый человек"

"Теперь все невесты СНГ будут петь эту песню на свадьбе"

"Самая лучшая!"

"Аж мурашки пробежались"

"Да свадьбе быть с Потапом !!!Счастье видно в глазах аж искры летят у Насти)"

NK НАСТЯ КАМЕНСКИХ - ОБІЦЯЮ

Напомним, ранее Потап с сыном умилили кривляющимися фото. Очень многие поклонники отметили, что Андрей - "удачная копия мамочки".

Тем временем в СМИ на данный момент активно обсуждают слухи о возможной свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая якобы должна состояться 23 мая. На эту новость отреагировала только пресс-служба Каменских. При этом в пресс-службе ни отрицают, ни подтверждают информацию. Потап пока что молчит.