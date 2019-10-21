Спортивная семья: Потап и Каменских показали утреннюю пробежку в тумане

Настя Каменских смогла значительно похудеть и уже несколько лет поддерживает отличную форму. Помогает ей в этом правильное питание и спорт - к примеру, практически каждое утро певица отправляется на пробежку по парку. После свадьбы она приобщила к здоровому образу жизни и Потапа, и теперь они вместе занимаются спортом и выбираются на прогулки на природу.

Стоит отметить, что результат налицо - продюсер заметно похудел и помолодел, что вдохновляет его не бросать начатое. К тому же, к компании любимой жены любое занятие становится веселым и приятным. На своей странице в Instagram артист показал их утреннюю пробежку с Настей - несмотря на густой туман, они не стали отказываться от бодрящей вылазки на улицу.

На снимке спортивное семейство запечатлено на берегу водоема. Настя выбрала для активного утра фиолетовую ветровку и белую шапку, а ее супруг был в черном свитшоте, белой жилетке и черной шапке. Рэпер сделал забавное селфи, на котором он поднял согнутую в кулак руку, а Каменских держит руку у лица, будто бы показывая кукиш, и загадочно улыбается.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

"Вам тоже кажется, что @kamenskux показывает дулю лишним калориям, не волнуйтесь, приложите экран к глазу и ячменя не будет 17 дней", - шутливо прокомментировал фото Потап.

Пользователи сети восхищаются упорством и силой воли звездного семейства и восхищаются их формой.

Какие умнички, бегаете по утрам

Спортсмены

Так держать!!! Респект и уважуха! Будет кому подражать и брать пример, и в ЗОже)))

Спорт рулит

Вы очень красивая пара!

Хаха клас, ребята вы лучшие

От ячменя это единственный способ, проверено не раз -сохраню в закладки

ох и позитивчики вы однако

Я так рада за вас,Вы очень подходите друг другу.Будьте счастливы!!!

Каменских даже просто на пробежке красотка

Огонь ребята

Ребята вы крутые

Класснючие!!!

Красивые, обожаю туман

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Настя Каменских устроила похудевшему Потапу эффектную фотосессию возле атмосферной стены.

Ранее Настя Каменских заинтриговала хорошими новостями и показала осенний фотосет в спортивном луке.