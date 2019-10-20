"Девочкам понравится": Каменских устроила Потапу эффектную фотосессию

Артист позировал у увитой плющом стены
Потап и Настя Каменских не стесняются проявлять свои чувства на публике и регулярно балуют поклонников романтическими совместными фото. Влюбленные проводят вместе все свободное время и не упускают возможность сделать красивые фото. К примеру, на днях активная парочка покорила сеть семейным фото "на стиле", позируя возле пожарной лестницы. А в следующий раз Настя решила устроить супругу эффектную фотосессию.
Ее результатом рэпер и продюсер поделился на своей странице в Instagram. Стильный и похудевший Потап позировал у живописной кирпичной стены, увитой плющом, который уже приобрел багряные осенние краски. Артист одет в темные джинсы, белую футболку с принтом и черную ветровку. Завершают образ солнцезащитные очки.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Рэпер принял несколько эффектных поз, то упирая руки в бока, то подняв их над головой.
"Лёша стань я тебя сфоткаю, девочкам понравится ...." @kamenskux love u honey", - с любовью прокомментировал Потап.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Пользователи сети оценили юмор и стильный образ продюсера и заверили его, что "девочкам понравилось", а также отметили, что он заметно похудел.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Напомним, Настя Каменских рассказала, как перевернулась ее жизнь после замужества.
Ранее Настя Каменских заинтриговала хорошими новостями и показала осенний фотосет в спортивном луке.