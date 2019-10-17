"Я сделала невозможное!" Настя Каменских заинтриговала радостным известием

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица показала счастливый осенний фотосет

Настя Каменских неоднократно признавалась, что ее заветная мечта – стать обладательницей престижной музыкальной награды "Грэмми". Певица уверенно идет к своей цели и неустанно творчески развивается, а помогает ей в этом любимый муж, продюсер Потап. С наступлением осени пара много времени проводит на свежем воздухе – влюбленные не только наслаждаются буйством красок вокруг, но и помогают природе. В сториз instagram певица опубликовала очередную порцию свежих позитивных фото на фоне красочных пейзажей и показала, как радуется уходящим теплым денькам.

Звезда позирует в черных лосинах и уютном свитшоте ярко-оранжевого цвета и белоснежных массивных кроссовках. Она веселиться на камеру и радуется бабьему лету на дворе словно ребенок.

Также Настя не удержалась и заинтриговала радостной новостью, сообщив о важном для себя достижении, правда, деталями решила не делиться.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Сегодня для меня такой важный день! Я сделала для себя кое-что невозможное. Вы все скоро узнаете. У меня такое ощущение, как будто ты вскарабкался на гору и вывесил там красный или белый флаг", - эмоционально высказалась певица на камеру.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Счастливая артистка не упустила возможности похвасталась новыми уютными спортивными костюмами для себя и любимого мужа Потапа от своей лучшей подруги, дизайнера Анны Андрийчук-Завгородней – жены участника групп "Время и Стекло" и MOZGI.

Напомним, что Настя Каменских показала, как наслаждается прогулкой по осеннему городу и ловит солнечные теплые лучи.

Напомним, что счастливая Настя Каменских продемонстрировала, как радуется последним ярким осенним дням, гуляя в стильном луке.