"Решили открыть завесу": Каменских разоткровенничалась о переменах после свадьбы с Потапом

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица рассказала, как приобщила мужа к спорту

Настя Каменских не упускает возможности поделиться счастливым фото или видео с любимым мужем Потапом. Пара вместе на пробежке, во время прогулок и выходов в свет, на сборных концертах и, конечно же, дома – артисты охотно пускают поклонников в свою жизнь и регулярно снабжают порцией романтики. Но так было далеко не всегда – до конца мая певица и продюсер скрывали свой роман, хоть поклонники уже давно догадались о химии между звездами. 23 мая влюбленные сыграли пышную свадьбу, о которой открыто объявили накануне. О том, как изменились жизнь после официального скрепления отношений и публичного признания, Настя рассказала в программе "ЖВЛ" на канале 1+1.

Певица призналась, что раньше всячески старалась пресечь любую утечку информации в сеть об отношениях с Потапом.

"Немножечко стало мне легче, потому что я выковыривала фотографии и видео из блогов. Потому что мы пытались сохранить наши отношения. И мы сейчас это тоже делаем. Просто для фанов мы решили открыть нашу завесу. Для того, чтобы показать, что мы влюблены, что у нас есть общая энергия, мы делаем крутые песни. И посвящаем их, кстати, друг другу", - рассказала Настя.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Стоит отметить, что Потап недавно выпустил лирический альбом MISHA, который посвятил любимой жене. В композициях он рассказывает историю их любви и становления отношений. Заглавной песней пластинки стал трек CHINA, клип на который порадовал поклонников рэпера.

Потап и Настя вместе занимаются спортом. Утренние тренировки и пробежки на свежем воздухе стали для них уже семейной традицией. Певица рассказала, как ей удалось приобщить любимого к активному образу жизни.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

"Я начала сама заниматься спортом, правильно питаться, следить за собой и потом Алексей увидел, какие у меня результаты, и так – а я тоже так хочу. Вот я вам скажу рецепт молодости. Единственный – это спорт, правильное питание и, конечно, хорошее настроение. Ну и любовь тоже! Конечно, конечно любовь. Оно действительно добавляет тебе энергии, силы", - разоткровенничалась артистка.

Видео: YouTube/ ЖВЛ

Напомним, Настя Каменских заинтриговала хорошими новостями и показала осенний фотосет в спортивном луке.