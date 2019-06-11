Спортивная Наталья Могилевская похвасталась впечатляющей растяжкой

Наталья Могилевская много сил и времени посвящает своей фигуре - певица следит за питанием и регулярно занимается спортом. Даже на отдых артистка летала со своим личным тренером! И это дает свои плоды - она заметно похудела и может похвастаться подтянутой фигурой. На своей странице в Instagram исполнительница показала процесс домашней тренировки, а заодно и результат своих усилий.

На снимке Наталья сидит на фитнес-коврике в черных лосинах и белой футболке, сложив руки на стоящий перед ней фитбол. Однако главное на фото - поза певицы, ведь она сидит практически в шпагате, демонстрируя впечатляющую растяжку.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

В подписи к публикации Могилевская поделилась мудрыми мыслями о том, как справляться с трудными ситуациями в жизни.

"Я живу последнюю неделю с выражением:

Бог, у меня есть проблема

или Проблема, у меня есть Бог?

Ловлю себя каждый раз когда думаю по первому принципу. А как обычно думаете Вы? Замечали, что от настроя и веры меняются решения и результат? Желаю вам активной недели и благословения высших сил, чтобы найти благоприятный выход из сложных ситуаций. Будьте счастливы!" - написала артистка.

Фолловеры поблагодарили Наталью за вдохновляющие слова и восхитились ее спортивной формой и внешним видом.

"Да! Все от настроения и веры меняется и чаще всего координатно"

"Да, именно от внутреннего настроя все кардинально меняется... Что имеем внутри, то и получаем из вне. По принципу зеркала. Благодарю, Наталья! Взаимно и Вам разрешения всех вопросов наивысшим и наилучшим образом!!!"

"Самая красивая"

"Прям как Волочкова"

"Наталья, спасибо взаимно, красотуля"

"Как актуально, прямо в данный момент Вы озвучили то, что мне надо! Спасибо! Проблема, у меня есть Бог. Аминь!"

"Какая вы умничка! Восхищаюсь вы всегда для меня пример"

"Спасибо. И Вам благословения высших сил!"

"СпасиБо!!! Натусь мы на одной волне"

"С благодарностью за нужные слова!"

"Спасибо, Наталья, это очень вовремя!"

"Наталья никогда не перестанет нас удивлять"

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, Наталья Могилевская в сетчатой майке показала, чем занялась с мужчиной.

Ранее плоды усиленных тренировок и неустанной работы над собой Могилевская показала на видео, продемонстрировав упругие и подтянутые ягодицы и стройные ноги.

К слову, Наталья Могилевская заинтриговала признанием в любви мужчине-музыканту и показала жаркие объятия с ним на камеру.