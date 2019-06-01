"Люблю его": Наталья Могилевская в объятиях мужчины взбудоражила признанием

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица устроила целую фотосессию вместе с молодым человеком

Популярная певица Наталья Могилевская привыкла добиваться поставленных целей. В ней столько энергии, творческого запала и энтузиазма, что любое дело, за которое берется звезда, автоматически становиться успешным. Правда, с такой целеустремленностью и плотным графиком артистке пришлось отодвинуть личную жизнь на второй план. Она призналась, что ее работа стал причиной краха серьезных отношений с мужчинами. Звезда предпочитает умалчивать о своих романах, поэтому каждое ее появление с мужчиной, а особенно если она проявляет к нему знаки внимания, имеет эффект разорвавшейся бомбы и провоцирует массу слухов. В Instagram знаменитость опубликовала целую серию снимком с молодым человеком и даже призналась ему в любви.

Наталья позировала в обнимку с улыбчивым стильным мужчиной и не могла оторвать от него взгляд. Он приобнял певицу за талию, а она положила руку ему на грудь. Звезда одета в черный лаковый плащ, под которым виднелся прозрачный наряд с кружевом.

"Знакомьтесь: Поль! Я его люблю. Он прекрасный музыкант", - коротко представила она поклонникам молодого человека, правда, добавила хэштег "не любовник".

Фото: Наталья Могилевская и музыкант Поль Солонар (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники Натальи стали гадать, что же связывает ее с эффектным мужчиной на фото? Одни начали радоваться за артистку и отметили, что певица и музыкант – прекрасная пара, а другие же решили, что аристку и Поля не связывает ничего, кроме деловых отношений.

Фото: Наталья Могилевская и музыкант Поль Солонар (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Класс! Натали, мы за вас! Счастья вам!", "Счастье в глазах", "Думаю, не более чем "прекрасный музыкант", но никак не пара мудрой женщины", "Щикарна пара ви!", "Очень хорошо смотритесь!", "Наташенька, желаю вам счастья любви! Вы как никто его заслуживаете! Красавица, талантище!", "Ви обоє дуже схожі", "Наталка ясно ж написала, що це улюблений музикант. А ті вже чуть з весіллям не вітають", - писали комментаторы.

Напомним, что Наталья Могилевская в кожаном нарде не на шутку взбудоражила сеть.

Ранее Наталья Могилевская оторвалась на вечеринке в честь открытия одного из киевских заведений и даже встала за диджейский пульт.