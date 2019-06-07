Полезно и азартно: Могилевская в сетчатой майке показала, чем занялась с мужчиной

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица продемонстрировала фотосессию в необычном для нее образе

Популярная певица Наталья Могилевская давно со спортом на "ты". Она не только с увлекается танцами, йогой, бегает и делает упражнения на гибкость и растяжку, но и занимается весьма не женским видом спорта – боксом. Об этом артистка сообщила на странице в Instagram. Также она показала, кто помогает ей на тренировках и с кем она работает в спарринге.

Звезда надела массивные боксерские печатки и стала в стойку, а ее тренер по имени Сергей держит так называемую "боксерскую лапу", по которой певица так и норовит прицельно ударить.

Надо отметить, что для тренировки Наталья выбрала черную майку, сетчатую футболку и лосины. Они позирует с минимум макияжа на лице.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Кто уже потренировался? Вы помните, что начать достаточно с одной минуты в день? Кстати, знакомьтесь, мой потрясающий тренер Сергей! Научил меня что боксеры самые сухие спортсмены. Полезно и азартно" - посоветовала Наталья.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонникам понравился и настрой звезды, и ее компания, и внешний облик. Они оставили немало комплиментов и теплых слов в комментариях под постом.

"Красотка", "Натали! Сочетание женственности, харизмы и внутренней силы", "Ты такая красивая и классная", "Наталия, такая очаровательная, красотка", "Наталья, Вы супер!", "Вы солнышко", "Красотка! Самодисциплина - это все", - писали фолловеры.

Кстати, даже на отдых в Египет Наталья Могилевская поехала в компании своего тренера, с которым каждое утро ходила на пробежку. Она заявляла, что отпуск – не повод забросить занятия спортом.

Плоды усиленных тренировок и неустанной работы над собой Могилевская показала на видео, продемонстрировав упругие и подтянутые ягодицы и стройные ноги.

Напомним, что Наталья Могилевская заинтриговала признанием в любви мужчине-музыканту и показала жаркие объятия с ним на камеру.