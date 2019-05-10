Соблазнительная Наталья Могилевская оголила ягодицы в чувственном видео

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица потрясла поклонников великолепным внешним видом

Наталья Могилевская не перестает радовать поклонников своими перевоплощениями. Певица является для них источником вдохновения и мотивации – даже на отдыхе в Египте, куда артистка прилетела со своим тренером, она усилено занимается спортом и придерживается принципов здорового питания. Результаты приложенных усилий можно оценить на пикантном видео, которое Наталья разместила в Instagram.

На соблазнительных кадрах чувственная звезда в белье демонстрирует оголенные подтянутые ягодицы, плавно двигаясь в такт музыке. На заднем фоне можно рассмотреть идеальные декорации – морские пейзажи и пальмы, но поклонники не смогли оторвать глаз от фигуры Натальи.

Кроме того, в подписи к видео знаменитость поделилась мотивирующими размышлениями о том, что преобразиться можно в любом возрасте – главное искреннее желание и готовность прилагать усилия.

"Я смогла похудеть и родиться заново только после того, как простила свои несовершенства. Полюбила все свои таланты, с благодарностью к Вселенной, которая меня ими одарила. Легко сказать. Но каковы инструменты? Как именно этого достичь? В любом возрасте можно выглядеть прекрасно, главное - желание и труд", - отметила она.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Обольстительный ролик буквально ошарашил поклонников певицы. Они тут же поспешили заверить артистку, что она выглядит потрясающе и пообещали на нее ровняться.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Куда там попе как у Ким? Это очень красиво и сексуально", "Какая Вы невероятно женственная и красивая девушка", "Вы шикарно выглядите!", "Наталья, браво! Шикарная фигура!", "С каждым днем все красивее и красивее. Видео просто яд!", "Наталия, Вы - пример для подражания! Отлично выглядите!", "Наташа, как сексуально выглядишь! Вдохновляешь!" - признавались фолловеры.

Ранее Наталья Могилевская поделилась фото в купальнике, засветив стройные формы на отдыхе, и предалась философским размышлениям.

Напомним, что Наталья Могилевская без косметики показала, с кем улетела в отпуск.