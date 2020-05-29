Сплошной позитив: Вика из НеАнгелов в кожаных лосинах освоила скейтборд

Вместе с племянницей певица отлично повеселилась в парке
Виктория Смеюха из группы НеАнгелы уже который месяц наслаждается общением с родными - певица проводит карантин в родном Харькове. Девушка наслаждается поездками в деревню на природу, где с удовольствием лепит вареники и даже умудрилась устроить колоритную фотосессию с коровами. В городе она тоже не скучает - к примеру, на днях артистка вместе с племянницей отправилась в парк, где освоила катание на скейтборде.
Яркими снимками этого позитивного дня Вика поделилась на своей странице в Instagram. Для активных развлечений артистка выбрала эффектный наряд в спортивном стиле - черные лосины из экокожи, нежно-голубую футболку и короткую синюю куртку. На некоторых кадрах она запечатлена также с повязкой на голове. Счастливая певица эффектно позировала на фоне фонтана вместе с малышкой и ярким скейтом.
"Это совершенно безумная идея..Пожалуй, я так и сделаю!" - подписала фото Смеюха.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Действительно ли артистка научилась кататься на скейте или же просто позировала с ним - неизвестно, но время она явно провела отлично!
Подписчики восхищаются красотой и смелостью Виктории и оставили ей много теплых отзывов.
Скриншот комментариев
Напомним, Вика из НеАнгелов восхитила колоритным этно-образом в роскошном платье-вышиванке.
Автор: Марина Настевич