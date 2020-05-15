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Украинские хозяюшки: Вика из НеАнгелов в вышиванке налепила вареников с племянницами

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.05.2020 - 17:52
Украинские хозяюшки: Вика из НеАнгелов в вышиванке налепила вареников с племянницами
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица очаровала сеть уютными семейными кадрами

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы отправилась на карантин в родном Харькове, где отлично проводит время с родными. Семейство нередко выезжает на дачу неподалеку и наслаждается свежим воздухом и сельскими красотами. Креативная и юморная певица даже устроила атмосферную фотосессию прямо в коровнике, примерив образ такой себе "барышни-крестьянки"! Новые кадры в Instagram артистки также очень уютные и милые - вместе с племянницами девушка налепила домашних вареников.

При этом Вика и малышки примерили красивые образы в этно-стиле - вышитые рубакши и платья-вышиванки, а также бусы и веночки. Девочки также повязали платки на головы и выглядят как настоящие красотки украиночки!

Артистка показала фото в процессе готовки с тестом и скалкой, а также видео их кулинарных упражнений. При этом по своему обыкновению на карантине она не стала делать макияж и восхищает естественной красотой.

Украинские хозяюшки: Вика из НеАнгелов в вышиванке налепила вареников с племянницамиУкраинские хозяюшки: Вика из НеАнгелов в вышиванке налепила вареников с племянницами

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Сезон вареников объявляю открытым!!! Получилось ВКУСНО, потому что сделаны с любовью и душой и своими руками. Не забыли про секретный ингредиент (натуральный). СДЕЛАНО В ДЕРЕВНЕ. Признавайтесь с чем любите? Я предпочитаю с вишней и капустой", - поделилась Смеюха.

Фолловеры засыпали певицу и ее родных восхищенными отзывами, называя их украинскими красавицами и настоящими хозяюшками.

  • Любо смотреть на Вас сейчас
  • Отведал бы
  • Гарнюсенькі україночка!
  • Супер. Молодцы. Вкусно наверное
  • Ти супер
  • Как непривычно видеть в такой обстановке уютной )))
  • Обожаю вареники с вишней. Красивые у вас наряды. Супер!
  • Класс!
  • Вікторіє, ми просто закохані в таку Вас! Така тепла, проста й домашня дівчина! Захват!
  • Боже мой! Викуля какие вы Молодцы. А варенички люблю с картошечкой и грибами и конечно же с капустой
  • Ай які гарнюньки красуньки наші Україночки ви самі найкращі дівчатка у світі!!!
  • Какая атмосфера замечательная и вы такие лучезарные!

Украинские хозяюшки: Вика из НеАнгелов в вышиванке налепила вареников с племянницами

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Ранее Вика из группы НеАнгелы показала собственный оригинальный способ противостоять коронавирусу.

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Вика Смеюха
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