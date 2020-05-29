Суцільний позитив: Віка з НеАнгелів в шкіряних лосинах освоїла скейтборд

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели вже який місяць насолоджується спілкуванням з рідними - співачка проводить карантин у рідному Харкові. Дівчина насолоджується поїздками в село на природу, де з задоволенням ліпить вареники і навіть примудрилася влаштувати колоритну фотосесію з коровами. У місті вона теж не сумує - приміром, днями артистка разом з племінницею вирушила в парк, де освоїла катання на скейтборді.

Яскравими знімками цього позитивного дня Віка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Для активних розваг артистка вибрала ефектний наряд в спортивному стилі - чорні лосини з екошкіри, ніжно-блакитну футболку і коротку синю куртку. На деяких кадрах вона зображена також з пов'язкою на голові. Щаслива співачка ефектно позувала на тлі фонтану разом з малятком і яскравим скейтом.

"Це абсолютно божевільна ідея..Мабуть, я так і зроблю!" - підписала фото Смеюха.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Справді артистка навчилася кататися на скейті або ж просто позувала з ним - невідомо, але час вона явно провела відмінно!

Підписники захоплюються красою і сміливістю Вікторії і залишили їй багато теплих відгуків.

Викуля яка Ви класна

Дуже круті фотки, життєво радісні те чого не вистачає в пору карантину

Навчитися кататися на роликовій дошці ніколи не пізно

Красуні

Вав сексі красуня

Промениста

Красива

Малишечка

Боже Вікуся Яка Ти Гарнюння

Ти-суцільний позитив

Яка красуня

така Мила

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів захопила колоритним етно-образом в розкішному платті-вишиванці.