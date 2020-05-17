Украинская красавица: Вика из НеАнгелов восхитила колоритным этно-образом

Певица очаровала сеть этно-образом
Виктория Смеюха из группы НеАнгелы отправилась на карантин в родной Харьков. Вместе со своими племянницами артистка недавно налепила вареников. Она также любит выезжать на природу, наслаждаться свежим воздухом и сельскими красотами.
На своей странице в Instagram певицы выложила фотографии в этно-образе. На фото она позирует в вышиванке, и традиционном украинском платке. На данных снимках можно увидеть не только Вику, но и ее родственников. Они все позируют на фоне красивой природы.
Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Пользователи сети также прокомментировали фотографии Вики.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Вика поразила своих поклонников необычным образом и атмосферной фотосессией, которую певица устроила прямо в коровнике вместе с его обитателями и маленькой племянницей. На некоторых фото она запечатлена с ведром - и Вика действительно подоила корову, что она продемонстрировала на видео.
Автор: Иван Романенко