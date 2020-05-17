Украинская красавица: Вика из НеАнгелов восхитила колоритным этно-образом

Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Певица очаровала сеть этно-образом

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы отправилась на карантин в родной Харьков. Вместе со своими племянницами артистка недавно налепила вареников. Она также любит выезжать на природу, наслаждаться свежим воздухом и сельскими красотами.

На своей странице в Instagram певицы выложила фотографии в этно-образе. На фото она позирует в вышиванке, и традиционном украинском платке. На данных снимках можно увидеть не только Вику, но и ее родственников. Они все позируют на фоне красивой природы.

Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Пользователи сети также прокомментировали фотографии Вики.

Класс;

Какие классные виды;

Шикарная;

Красиво! И получше многих видов современной одежды;

Просто девушка весна;

Как у вас красиво;

Красавица;

Виктория вы очень простая, хорошая девушка, несмотря на то что звезда;

Браво!

Красавица украинская;

Красивая вышиванка, старинная, ей, наверное, больше чем 100 лет;

Моя Украина!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Вика поразила своих поклонников необычным образом и атмосферной фотосессией, которую певица устроила прямо в коровнике вместе с его обитателями и маленькой племянницей. На некоторых фото она запечатлена с ведром - и Вика действительно подоила корову, что она продемонстрировала на видео.

Автор: Иван Романенко