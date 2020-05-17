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Украинская красавица: Вика из НеАнгелов восхитила колоритным этно-образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.05.2020 - 20:17
Украинская красавица: Вика из НеАнгелов восхитила колоритным этно-образом
Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Певица очаровала сеть этно-образом

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы отправилась на карантин в родной Харьков. Вместе со своими племянницами артистка недавно налепила вареников. Она также любит выезжать на природу, наслаждаться свежим воздухом и сельскими красотами.

На своей странице в Instagram певицы выложила фотографии в этно-образе. На фото она позирует в вышиванке, и традиционном украинском платке. На данных снимках можно увидеть не только Вику, но и ее родственников. Они все позируют на фоне красивой природы.

Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Пользователи сети также прокомментировали фотографии Вики.

  • Класс;
  • Какие классные виды;
  • Шикарная;
  • Красиво! И получше многих видов современной одежды;
  • Просто девушка весна;
  • Как у вас красиво;
  • Красавица;
  • Виктория вы очень простая, хорошая девушка, несмотря на то что звезда;
  • Браво!
  • Красавица украинская;
  • Красивая вышиванка, старинная, ей, наверное, больше чем 100 лет;
  • Моя Украина!

Украинская красавица: Вика из НеАнгелов восхитила колоритным этно-образом

Украинская красавица: Вика из НеАнгелов восхитила колоритным этно-образом

Украинская красавица: Вика из НеАнгелов восхитила колоритным этно-образом

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Вика поразила своих поклонников необычным образом и атмосферной фотосессией, которую певица устроила прямо в коровнике вместе с его обитателями и маленькой племянницей. На некоторых фото она запечатлена с ведром - и Вика действительно подоила корову, что она продемонстрировала на видео.

Автор: Иван Романенко

Теги Новости Украины Вика Смеюхашоубиз
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