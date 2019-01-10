"Спасибо Потапу?" Каменских заинтриговала поклонников "влюбленным" фото из Мексики

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Многие поклонники вновь приписали Каменских и Потапу роман

Настя Каменских не перестает интриговать поклонников своими "секретными отношениями". Из своего зимнего отпуска, который певица проводит в Мексике, Каменских поделилась новой серией ярких снимков. Однако больше поклонникам украинской певицы понравилось фото, где она позирует в летнем цветастом платье, стоя на пирсе на фоне Мексиканского залива. В геотеге к фото отмечается, что фото было сделано на Исла-Мухерес (Остров Женщин), что у восточного побережья полуострова Юкатан.

При этом в подписи к фото Каменских уточнила, мол, снимок был сделан "ее любовью".

Настя Каменских на Острове Женщин (фото: instagram.com/kamenskux)

Здесь следует напомнить, что ранее фанаты исполнительницы в очередной раз "нашли доказательство" того, что у Каменских и Потапа роман. Очередной отдых также не обошелся без громких "разоблачений" пары. Тогда Потап и Настя отдельно друг от друга опубликовали на своих instagram-страничках фото у бассейна. От цепких взглядов поклонников не ускользнула деталь, что бассейн на двух фото удивительно похож.

Новый интригующий снимок Каменских подписчики певицы также сопроводили "подмигивающими" комментариями.

"Потап во всем хорош ;) И фотки делать умеет ;) красивая", — пишет osysmartgirl.

"Где Потап Челентано!?" — уточняет tishetskii_igor.

"Спасибо Потапу?" — улыбается annalebedevay.

"Фотка Лёши", — также смеется aishe4ca.

#mimexicomagico — таким хештегом сопроводила снимок Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Безусловно, фанаты NK оставили и другие положительные отзывы о новом фото.

"Настя, Вам очень идет быть одетой", — улыбается kobzevaadoshik.

"Ну, наконец-то не в купальнике, а в игристом платьишке! Супер!" — соглашается usmanovanatalya1984.

"Фигура отпад", — восхищается juliasemenin.

"Ты номер один!" — пишет mosidzezviadi.

"Такая легкость, женственность, прекрасная", — подчеркивает fffarida_rrr.

"Редко, когда мне девушки так нравятся в любом виде", — уточняет adelina_heart.

Остров Женщин (Isla Mujeres)

Напомним, что январь — традиционно сезон отпусков звезд. Осадчая и Джамала отправились в Маврикий. При этом недавно Джамала показала спортивную фигуру после родов.

А вот Надя Дорофеева улетела в Дубай, где в первый же день заболела.

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