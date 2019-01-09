"50 оттенков синего": Джамала в купальнике восхитила стройной фигурой

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица сделала заплыв в бассейне и похвасталась потрясающими окрестными пейзажами острова Маврикий

Украинская певица и победительница конкурса "Евровидение" Джамала, которая показала фото с мужем во время отдыха на острове Маврикий, покрасовалась у бассейна в купальнике. Соотвествующим фото она поделилась на страничке в Instagram.

Артистка стоит вполоборота около бассейна в солнечных очках, ее волосы развиваются, а чуть поодаль виднеется полоска бескрайнего океана.

Джамала позирует в верхе от темно-синего купальника и легкой длинной юбке до середины икры. Она стоит на деревянном помосте.

"Доброе утро! 50 оттенков синего", - подписала фото исполнительница, обращаясь к своим поклонникам.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики Джамалы оценили не только экзотические пейзажи и потрясающую игру цвета, но и стройную фигуру звезды.

"Очень красиво. И, серьезно, кушайте побольше, а то худенькая", "Ого, класс худышка!", "Красотка!", "Шикарный вид! Классного отдыха!", "Джамала, вы роскошна", "Какая у вас фигура, загляденье", "Идеальная фигура. Никогда не смотрите на остальных, вы прекрасны и без этого", - уверяли ее восхищенные читатели.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Также Джамала показала свой заплыв в бассейне. Она рассекала водную гладь в ярко-красном купальнике, пока муж не позвал ее обедать.

Скриншот видео (instagram.com/jamalajaaa)

Скриншот видео (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что на остров Маврикий также отправились отдыхать Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Звездная чета с удовольствием делиться фото и видео со своего отпуска, регулярно радуя поклонников.

К слову, на экзотику потянуло также Настю Каменских. Певица показала снимки из Мексики, а также похвасталась тем, что успела не только отдохнуть на пляже, но и съездить на экскурсию.

Видео: РБК-Украина