"50 оттенков синего": Джамала в купальнике восхитила стройной фигурой

Певица сделала заплыв в бассейне и похвасталась потрясающими окрестными пейзажами острова Маврикий
Украинская певица и победительница конкурса "Евровидение" Джамала, которая показала фото с мужем во время отдыха на острове Маврикий, покрасовалась у бассейна в купальнике. Соотвествующим фото она поделилась на страничке в Instagram.
Артистка стоит вполоборота около бассейна в солнечных очках, ее волосы развиваются, а чуть поодаль виднеется полоска бескрайнего океана.
Джамала позирует в верхе от темно-синего купальника и легкой длинной юбке до середины икры. Она стоит на деревянном помосте.
"Доброе утро! 50 оттенков синего", - подписала фото исполнительница, обращаясь к своим поклонникам.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Подписчики Джамалы оценили не только экзотические пейзажи и потрясающую игру цвета, но и стройную фигуру звезды.
"Очень красиво. И, серьезно, кушайте побольше, а то худенькая", "Ого, класс худышка!", "Красотка!", "Шикарный вид! Классного отдыха!", "Джамала, вы роскошна", "Какая у вас фигура, загляденье", "Идеальная фигура. Никогда не смотрите на остальных, вы прекрасны и без этого", - уверяли ее восхищенные читатели.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Также Джамала показала свой заплыв в бассейне. Она рассекала водную гладь в ярко-красном купальнике, пока муж не позвал ее обедать.
Скриншот видео (instagram.com/jamalajaaa)
Скриншот видео (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, что на остров Маврикий также отправились отдыхать Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Звездная чета с удовольствием делиться фото и видео со своего отпуска, регулярно радуя поклонников.
К слову, на экзотику потянуло также Настю Каменских. Певица показала снимки из Мексики, а также похвасталась тем, что успела не только отдохнуть на пляже, но и съездить на экскурсию.
Видео: РБК-Украина